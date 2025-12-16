Košarka

PORAZ ZVEZDE U NEIZVESNOJ ZAVRŠNICI OD LIDERA EVROLIGE! Hapoel u poslednjim momentima "prelomio" meč i rešio pitanje pobednika

Filip Milošević

16. 12. 2025. u 22:13 >> 20:05

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su Crvenu zvezdu u 16. kolu Evrolige sa 84:78.

FOTO: EPA

Hapoel Tel Aviv - Crvena Zvezda kraj 84:78

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 27 poena, osam asistencija i četiri skoka.

Kodi Miler-Mekintajer je postigao 13 poena, Džordan Nvora 11, dok je Semi Od‌želej ubacio 10.

U redovima Hapoela istakao se Elajdža Brajant sa 28 poena, devet skokova i pet asistencija.

Danijel Oturu je postigao 18 poena, a Kris Džons 15. Srpski košarkaš Vasilije Micić zabeležio je četiri poena, četiri asistencije i tri skoka.

Timovi su se tokom prve četvrtine smenjivali u prednosti, a posle 10 minuta igre bilo je nerešeno 21:21.

Zvezda je na početku druge deonice povela 25:21, a zatim je Hapoel prešao u vođstvo koje je zadržao do kraja prvog poluvemena kada je bilo 40:37.

Ekipa iz Beograda treću četvrtinu otvorila serijom 15:5 i povela 52:45, ali je Hapoel vratio prednost i sa dva poena razlike 61:59 ušao u poslednju deonicu meča.

Zvezda je nekoliko puta tokom poslednje četvrtine imala prednost, ali je domaća ekipa bila sigurnija u završnici meča i tako došla do novog trijumfa u takmičenju.

Hapoel je vodeći na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i četiri poraza, dok je Zvezda na devetom mestu sa učinkom 9-7.

"Crveno-beli" će u sledećem kolu, 19. decembra, dočekati Virtus, dok će Hapoel dan ranije gostovati Panatinaikosu.

Kraj četvrte četvrtine!

40' Kraj meča, Hapoel je slavio u neizvesnoj završnici sa 84:78.

37' Novi prodor i novi poeni Džereda Batlera! Zvezda na nepuna četiri minuta do kraja vodi sa 71:73!

36' Elajdža asistira za Motlija koji se ispod koša našao u povoljnoj poziciji te lako dolazi do polaganja, 71:68.

33' Pogađa trojku Džons i ponovo donosi dva poseda prednosti ekipi iz Izraela, 66:62.

32' Semi Odželej pogađa a Zvezda ponovo vodi! 61:62.

31' Počela je poslednja deonica.

Kraj treće četvrtine!

30' Gotova je treća deonica rezultatom 61:59.

29' Serija poena Makabija primorava Obradovića na tajm-aut, 61:56.

28' Nezaustavljiv je Oturu večeras. Nakon ofanzivnog skoka dolazi do svog 18. poena, 56:56.

27' Monstruozno zakucavanje Oturua za samo posed zaostatka domaće ekipe, 51:54.

25' Elajdža je siguran sa linije penala, ali i pored toga Zvezda ima pet poena prednosti, 47:52!

23' Spojio je pet poena Džered Batler! Nakon trojke sada poentira i iz prodora, 44:49.

22' Dalekometna trojka Džereda Batlera! Zvezda ponovo vodi, 41:42.

21' Počela je treća deonica. U prvom napadu u nastavku meča dva slobodna bacanja izveo je Oturu i bio polovičan, 41:37.

Kraj druge četvrtine!

20' Gotovo je prvo poluvreme. Crvena zvezda ima zaostatak od tri poena, 40:37.

19' Novi tajm-aut Obradovića nakon zakucavanja Oturua, 38:33.

17' Održava Nvora crveno-bele na samo posed zaostatka nakon pogođena dva slobodna bacanja, 34:33.

15' Kakvo zakucavanje Nvore na asistenciju Batlera, sjajno! 29:30.

13' Ponovo pogađa Elajdža za tri poena, sada je primoran Saša Obradović da zatraži tajm-aut, 27:25.

12' Nakon tajm-auta Itudisa Hapoel je odigrao dobru akciju, Elajdža Barajnt ostao sam na šutu za tri poena i pogodio, 24:25.

11' Prvo poeni u drugoj deonici delo su Semija Odželeja, 21:23.

Kraj prve četvrtine!

10' Džered Batler pogađa trojku uz zvuk sirene, 21:21!

9' Domaći tim spaja dve trojke u dva napada. Prvo je pogodio Brajant, a zatim i Džons, 18.14.

7' Postigao je prve poene za Hapoel i bivši igrač Crvene zvezde Vasilije Micić, 11:12.

6' Crveno-beli su "oterali" Hapoel u bonus. Kalinić je siguran sa linije penala, a svaki naredni faul domaćeg tima do kraja prve deonice biće slobodna bacanja za Zvezdu, 8:10.

5' Svih osam poena crveno-belih postigao je Kodi Miler Mekintajer, sjajno njegovo otvaranje meča, 6:8.

4' Dan Oturu drugi put zakucava na ovom meču i donosi prvo vođstvo domaćoj ekipi, 4:3.

3' Nakon skoro dva minuta konfuzije i bez koša na obe strane, ponovo pogađa Mekintajer sa linije penala, ali ovog puta polovičan učina, 2:3.

1' Meč u Izraelu je počeo! Prvi poeni na meču delo su Milera Mekintajera koji je pogodio oba slobodna bacanja.

UOČI MEČA:
Hapoel se vratio da igra utakmice u Izraelu, međutim neće igrati u Tel Avivu već u Jerusalimu.

Trenutno su prvoplasirani tim Evrolige, dok je Crvena zvezda na sedmom mestu, ali u ne baš dobroj formi pošto su izabranici Saše Obradovića izgubili poslednja dva meča u najelitnijem evropskom takmičenju.

Pogotovo je na crveno-bele mogao negativno da utiče poraz u prošlom kolu pošto je došao od najvećeg rivala - Partizana.

Kao i u prošlom meču Zvezda će biti bez velikog broja igrača koji su povređeni (Dobrić, Rivero, Bolomboj, Plavšić, Karter, Kenan, Moneke).

Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!

 

