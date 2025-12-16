RAULOV TIM SRBIJE ZA EURO 2026: Selektor "orlova" pozvao 21 rukometaša na pripreme za Evropsko prvenstvo u Danskoj
RUKOMETAŠI u četvrtak, 25.decembra u Staroj Pazovi počinju pripreme za Evropsko prvenstvo od 15.janura do 1.februara iduće godine u Danskoj. "Orlovi" su u grupi "A" u Herningu, gde 15. igraju sa Španijom, 17. sa Nemačkom i 19. januara sa Austrijom. Prve dve selekcije izboriće drugu rundu na šampionatu.
Selektor Raul Gonzales pozvao je 21 igrača:
Dejana Milosavljeva, Vladimira Cuparu, Andreja Trnavca, Luku Krivokapića (golmani), Nemanju i Vanju Ilića (leva krila), Darka Đukića, Vukašina Vorkapića (desna krila), Mijajla Marsenića, Dragana Pešmalbeka, Marka Jevtića (pivotmeni), Miloša Kosa, Uroša Borzaša, Veljka Popovića, Aljošu Damjanovića, Stefana Dodića, Lazara Kukića, Uroša Kojadinovića, Uroša Mitrovića, Nikolu Crnoglavca i Marka Tasića (bekovi).
"Orlovi" su pre dve godine u Nemačkoj bili 19. i cilj je da izbore drugu fazu.
