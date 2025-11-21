NOVLJANI GOSTI CRVENO-BELIH: Vaterpolisti Crvene zvezde sutra u Futogu u sedmom kolu Premijer Regionalne lige dočekuju Jadran
VEČITI su i u sedmom kolu Premijer lige autsajderi. Vaterpolisti Partizana večeras (18.30) na Banjici dočekuju aktuelnog prvaka, Radnički i boriće se za što časnije poraz. Crvena zvezda se preslila u Futog, gde će sutra dočekati hercegnovski Jadran. Novljani su apsolutni favoriti, a i bore se za plasman na završni turnir. Derbi kola je u nedelju, kada u Kotoru Primorac dočekuje Novi Beograd. Lider Šabac ugostiće Budućnost i sve sem pobede Šapčana bilo bi veliko iznenađenje.
SEDMO kolo Premijer Regionalne lige za vaterpoliste, danas: Partizan - Radnički (18.30). Sutra: Crvena zvezda - Jadran HN (Futog, 19.00). Nedelja: Primorac - Novi Beograd (20.00), Šabac - Budućnost (20.00).
TABELA: Šabac 15, Radnički 13, Novi Beograd 13, Primorac 12, Jadran HN 10, C. zvezda 6, Budućnost 3, Partizan 0 bodova.
