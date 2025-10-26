TRUJUMF „MUSKETARA“: Odbojkaši Ribnice u Novom Sadu upisali i treću prvenstvenu pobedu
U trećem kolu BPŠ Prve lige odbojkši kraljevačke Ribnice upisali su i treću prvenstvenu pobedu i sa osam osvojenih bodova, jednim manje od vodećeg Laki Stara, zauzimju drugo mesto na tabeli.
Svoju treću ovosetzonsku recku kraljevački „musketari“ upisali su u Novom Sadu protiv istoimene ekipe maksimalnim trijumfom 3:0 (25:17, 26:24, 26:24), a u narednom kolu očekuje ih komšijski derbi sa Novim Pazarom pred svojim navijačima.
3. kolo BPŠ Prve lige:Klek Srbijašume-Spartak(Lj) 1:3, Novi Pazar-Sloven 3:0, Laki Star-Dunav Volej 3:0, Smederevo-Prtizan (B) 3:2, Vranje 1903-Mladenovc 3:2, Novi Sad-Ribnica 0:3, Užice-Kosovska Mitrovica (danas).
