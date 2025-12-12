Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak

В.М.

12. 12. 2025. u 10:32

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за петак

Foto Profimedia

Petak

19.00 Babelsberg - Mojselvic 1 (2,12)

20.00 Dordreht - Ajdhoven 1(1,80)
21.00 Hibernians Paola - Tarksien rejnbous 1 (1,78)

Ukupna kvota: 6,79

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KALATES POKOPAO ŽELJKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!

KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!