NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Petak
19.00 Babelsberg - Mojselvic 1 (2,12)
21.00 Hibernians Paola - Tarksien rejnbous 1 (1,78)
Ukupna kvota: 6,79
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
