JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

В.М.

12. 12. 2025. u 10:25

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Jučerašnji tiket je bio dobitan a ko ga je "prepisao" mogao je da udvostrući uloženi novac. Možete da ga pogledate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga: 

Petak

15.00 Bursaspor - Ankara Demirspor 1 (1,29)

19.30 Kluž - Čiksireda 1 (1,29)
20.30 Beveren - Anderleht U23 1 (1,28)
20.45 Kolerajn - Bangor 1 (1,20)

Ukupna kvota: 2,55

