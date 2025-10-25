Ostali sportovi

ZAKUVALO SE U FORMULI 1: Sutrašnja VN Meksika i te kako presudna za vodeću trojku, Pjastrija, Norisa i Ferstapena

Slobodan Krstović

25. 10. 2025. u 15:50

ZAKUVALO se u šampionatu Formule 1. Kako će posle VN Meksika izgledati generalni poredak, znaćemo posle sutrašnje trke (21.00) na stazi u Meksiko Sitiju. Jer, razlika između vodećeg Australiajnca Pjastrija i aktuelno svetskog prvaka Ferstapena je samo 40 bodova.

ЗАКУВАЛО СЕ У ФОРМУЛИ 1: Сутрашња ВН Мексика и те како пресудна за водећу тројку, Пјастрија, Нориса и Ферстапена

FOTO: Tanjug/AP

Generalni plasman, vozači: 1. Pjastri (Meklaren) 346, 2. Nori (Meklarean) 332, 3. Ferstapen (Red Bul) 306, 4. Rasel (Mercedes) 252, 5. Leklerk (Ferari) 192, 6. Hamilton (Ferari) 142 boda...

Timovi: 1. Meklaren 678, 2. Mercedes 341, 3. Ferari 334, 4. Red Bul 331 bod...

