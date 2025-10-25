ZAKUVALO SE U FORMULI 1: Sutrašnja VN Meksika i te kako presudna za vodeću trojku, Pjastrija, Norisa i Ferstapena
ZAKUVALO se u šampionatu Formule 1. Kako će posle VN Meksika izgledati generalni poredak, znaćemo posle sutrašnje trke (21.00) na stazi u Meksiko Sitiju. Jer, razlika između vodećeg Australiajnca Pjastrija i aktuelno svetskog prvaka Ferstapena je samo 40 bodova.
Generalni plasman, vozači: 1. Pjastri (Meklaren) 346, 2. Nori (Meklarean) 332, 3. Ferstapen (Red Bul) 306, 4. Rasel (Mercedes) 252, 5. Leklerk (Ferari) 192, 6. Hamilton (Ferari) 142 boda...
Timovi: 1. Meklaren 678, 2. Mercedes 341, 3. Ferari 334, 4. Red Bul 331 bod...
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
