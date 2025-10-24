Ostali sportovi

ZVEZDA ČEKA VRANJANCE: Rukometaši u crveno-belim dresovima pokušaće večeras da ostvare drugu pobedu u ARKUS ligi

Slobodan Krstović

24. 10. 2025. u 11:21

DANAS su dva derbija začelja ARKUS lige za rukometaše. Zrenjaninski Proleter, koji nema nijedan bod, ugostiće Kikindu, koja je jednom slavila u šampionatu. U Šumicama Crvene zvezda će protiv Vranje pokušati da se domogne druge pobede, ali i Vranjancima su neophodni bodovi.U subotu prvak, Partizan dočekuje Jugovića, a u nedelju je derbi kola između Metaloplastike i Dinama.

ЗВЕЗДА ЧЕКА ВРАЊАНЦЕ: Рукометаши у црвено-белим дресовима покушаће вечерас да остваре другу победу у АРКУС лиги

FOTO: RSS

SEDMO kolo ARKUS lige za rukometaše: Kikinda - Proleter (19.00), Crvena zvezda - Vranje (19.30). Subota: Partizan - Jugović (18.00), Dubočica - Šamot (19.00). Nedelja: Metaloplastika - Dinamo (18.30), Radnički - Vojvodina (20.00).

TABELA: Vojvodina 12, Partizan 10, Dubočica 10, Dinamo 10, Radnički 8, Metaloplastika 7, Šamot 5, Vranje 4, Kikinda 2, Jugović 2, C. zvezda 2, Proleter 0 bodova.

