BRAVO ZA SRPSKE ŠAHISTE! Bronzani sa Evropskog prvenstva stigli u Beograd

Muška šahovska reprezentacija Srbije ostvarila je izuzetan uspeh osvajanjem bronzane medalje na nedavno završenom Evropskom prvenstvu u Batumiju.

Foto: Dimitrije Koprivica

Srpski šahisti su se na pobedničko postolje popeli nakon spektakularne pobede u poslednjem kolu nad favorizovanom selekcijom Azerbejdžana, rezultatom 3:1.

Tim u sastavu Aleksej Sarana, Aleksandar Inđić, Velimir Ivić i Robert Markuš odigrao je izuzetno snažan i konstantan turnir. U ključnom duelu protiv Azerbejdžana, pobede su zabeležili Sarana, Inđić i Markuš, dok je jedini poraz pretrpeo Ivić, što nije uticalo na konačan trijumf.

Srbija je prvenstvo završila na trećoj poziciji sa 13 poena, istim brojem poena kao i drugoplasirani Azerbejdžan, ali su dodatni kriterijumi presudili u korist azerbejdžanskog tima. Šampionsku titulu Evrope odnela je reprezentacija Ukrajine sa 15 osvojenih poena. Ova medalja predstavlja jedan od najvećih timskih uspeha srpskog šaha u poslednjih nekoliko decenija.

Ženska reprezentacija je takmičenje okončala na 19. mestu na Evropskom prvenstvu. U poslednjem kolu, šahistkinje Srbije su remizirale sa selekcijom Češke, rezultatom 2:2. Pobedama su doprinele Teodora Injac i Sofija Pogorelskih, dok su poraze upisale Adela Velikić i Elif Mehmed.

Bronzani iz Batumija su jutros stigli u prestonicu Srbije, a "Novosti" su ih sačekali na aerodromu Nikola Tesla.