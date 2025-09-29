Ostali sportovi

MANDIĆU KUP MAĐARSKE: Najbolji vaterpolista sveta sa šest golova u finalu protiv Honveda vodio Ferencvaroš do 25. trofeja

Slobodan Krstović

29. 09. 2025. u 18:24

NOVI trofej u bogatoj riznici Ferencvaroša i Dušana Mandića. Najbolji vaterpolista sveta u prošloj godini vodio je zeleno-bele do 25. trijumfa u Kupu Mađarske. Levoruki bombarder je u finalu postigao šest golova protiv Honveda - 17:15 (3:5, 7:4, 5:3, 2:3). Šampion Evrope je u polufinalu torpedovao BVSC sa 19:11.

Foto: Profimedia

U poraženom timu se istakao nekadašnji vaterpolista Partizana i kragujevačkog Radničkog Lazar Vićković sa četiri gola.

