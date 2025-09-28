Ostali sportovi

MEDALJA ZA POLJSKU! Grbić i ekipa osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu

Filip Milošević

28. 09. 2025. u 11:15

Muška odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu na Filipinima, pošto je danas u meču za treće mesto u Pasaj Sitiju pobedila Češku rezultatom 3:1, po setovima 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.

FOTO: FIVB

Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Vilfredo Leon sa 26 poena.

U selekciji Češke istakao se Lukas Vašina, koji je zabeležio 19 poena.

U finalu SP, koje je na programu danas od 12.30 časova, sastaće se Bugarska i Italija.

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

