MEDALJA ZA POLJSKU! Grbić i ekipa osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu
Muška odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu na Filipinima, pošto je danas u meču za treće mesto u Pasaj Sitiju pobedila Češku rezultatom 3:1, po setovima 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.
Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Vilfredo Leon sa 26 poena.
U selekciji Češke istakao se Lukas Vašina, koji je zabeležio 19 poena.
U finalu SP, koje je na programu danas od 12.30 časova, sastaće se Bugarska i Italija.
