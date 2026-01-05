Košarka

ĐOAN PENJAROJA VIŠE NIJE MOGAO DA ĆUTI! Trener Partizana otkrio zbog čega je otišao Tajrik DŽons

Новости онлине

05. 01. 2026. u 10:44

Đoan Penjaroja, trener Partizana, obratio se medijima i navijačima pred put u Monte Karlo u sklopu duplog kola Evrolige.

ЂОАН ПЕЊАРОЈА ВИШЕ НИЈЕ МОГАО ДА ЋУТИ! Тренер Партизана открио због чега је отишао Тајрик Џонс

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Crno-beli su otišli u Monako bez Tajrika Džonsa kome se klub zahvalio u ponedeljak uveče na saradnji. Još uvek nije poznato ko će ga zameniti na poziciji centra, ali se pretpostavlja da bi mogao da bude Tonje Džekiri.

Prema dostupnim informacijama, srpski i regionalni šampion će od ovog transfera inkasirati oko 500.000 evra na ime finansijske kompenzacije.

- Tajrik je veliki igrač. Našli smo najbolju opciju za sve, posebno za klub. U ovom momentu, mislim da nije bilo moguće da Tajrik Džons bude u Partizanu. Njegov um nije bio u Partizanu, a nama su potrebni igrači koji su tu 100 odsto. Mislim da je to bila najbolja opcija za obe strane - kazao je Penjaroja. 

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVE ZA VAŠE ZDRAVLJE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

SVE ZA VAŠE ZDRAVLjE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima