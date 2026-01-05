ĐOAN PENJAROJA VIŠE NIJE MOGAO DA ĆUTI! Trener Partizana otkrio zbog čega je otišao Tajrik DŽons
Đoan Penjaroja, trener Partizana, obratio se medijima i navijačima pred put u Monte Karlo u sklopu duplog kola Evrolige.
Crno-beli su otišli u Monako bez Tajrika Džonsa kome se klub zahvalio u ponedeljak uveče na saradnji. Još uvek nije poznato ko će ga zameniti na poziciji centra, ali se pretpostavlja da bi mogao da bude Tonje Džekiri.
Prema dostupnim informacijama, srpski i regionalni šampion će od ovog transfera inkasirati oko 500.000 evra na ime finansijske kompenzacije.
- Tajrik je veliki igrač. Našli smo najbolju opciju za sve, posebno za klub. U ovom momentu, mislim da nije bilo moguće da Tajrik Džons bude u Partizanu. Njegov um nije bio u Partizanu, a nama su potrebni igrači koji su tu 100 odsto. Mislim da je to bila najbolja opcija za obe strane - kazao je Penjaroja.
