KAKAV BOLESNIK! Sportista se obukao kao Mihael Šumaher, pa se slikao na mestu gde legenda umalo nije poginula
SVET sporta je u neverici!
Vozač Formule 1 Pjer Gasli prilično je šokirao planetu nedavnom objavom na društvenim mrežama.
Naime, vozač Alpina je otišao u francuske Alpe, gde se obukao identično kao Mihael Šumaher, koji je tada bio obučen u crvenu Ferari jaknu, imao je crne pantalone i znak sponzora, kompanije Marlboro.
Gotovo identično se obukao i Gasli, koji je objavio seriju fotografija. Može se samo naslutiti da je objava vezana za Šumahera i da je ovako hteo da mu čestita rođendan, ali u komentaru nije to potvrdio, samo je napisao "snežni raj".
