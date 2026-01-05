Ostali sportovi

KAKAV BOLESNIK! Sportista se obukao kao Mihael Šumaher, pa se slikao na mestu gde legenda umalo nije poginula

Новости онлине

05. 01. 2026. u 10:28

SVET sporta je u neverici!

КАКАВ БОЛЕСНИК! Спортиста се обукао као Михаел Шумахер, па се сликао на месту где легенда умало није погинула

FOTO: AP

Vozač Formule 1 Pjer Gasli prilično je šokirao planetu nedavnom objavom na društvenim mrežama.

Naime, vozač Alpina je otišao u francuske Alpe, gde se obukao identično kao Mihael Šumaher, koji je tada bio obučen u crvenu Ferari jaknu, imao je crne pantalone i znak sponzora, kompanije Marlboro.

Gotovo identično se obukao i Gasli, koji je objavio seriju fotografija. Može se samo naslutiti da je objava vezana za Šumahera i da je ovako hteo da mu čestita rođendan, ali u komentaru nije to potvrdio, samo je napisao "snežni raj".

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao

AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao