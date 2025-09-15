TUGA U SRBIJI! Preminuo legendarni Slavko Obadov
Slavko Obadov, jedan od najuspešnijih džudista u istoriji jugoslovenskog sporta i prvi osvajač olimpijske medalje za džudo reprezentaciju Jugoslavije, umro je u 77. godini života, objavila je njegova porodica na društvenim mrežama
Obadov je rođen je 12. jula 1948. godine u Zemunu, na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine osvojio je bronzanu medalju, što je ujedno bila i prva olimpijska medalja za jugoslovenski džudo. Na OI je nastupao tri puta.
Tokom karijere, Obadov je osvojio više od 80 medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a nakon povlačenja iz takmičarskog sporta, posvetio se akademskoj i trenerskoj karijeri.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu i sport u Novom Sadu, gde je završio i magistarske studije. Kao profesor, izveo je više od 150 diplomaca osnovnih studija, 11 magistara i dva doktoranta. Objavio je više od 120 naučnih radova, tri univerzitetska udžbenika i četiri monografije.
- Najveća mi je čast što sam za jugoslovenski džudo sport osvojio prvu olimpijsku medalju. Takođe sam ponosan i na činjenicu da sam prvi građanin i sportista Novog Sada, koji je u individualnom sportu osvojio olimpijsku medalju - rekao je Obadov u jednoj od svojih izjava.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Džudo savez Jugoslavije ga je više puta proglašavao za najboljeg džudistu države, a bio je i nosilac nacionalnog priznanja Republike Srbije.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
"VIOLA" ĆE POKUŠATI DA PREKINE CRNI NIZ PROTIV ŠAMPIONA: Domaći teren i kadrovski problemi gostiju su glavni aduti
NAPOLI nastavlja šampionsku odbranu u Seriji A gostovanjem na stadionu „Franki“ u Firenci, gde ih u subotu dočekuje Fiorentina.
13. 09. 2025. u 09:00 >> 09:54
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
14. 09. 2025. u 14:03
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)