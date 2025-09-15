TUGA U SRBIJI! Preminuo legendarni Slavko Obadov

Slavko Obadov, jedan od najuspešnijih džudista u istoriji jugoslovenskog sporta i prvi osvajač olimpijske medalje za džudo reprezentaciju Jugoslavije, umro je u 77. godini života, objavila je njegova porodica na društvenim mrežama

Foto: Pixabay

Obadov je rođen je 12. jula 1948. godine u Zemunu, na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine osvojio je bronzanu medalju, što je ujedno bila i prva olimpijska medalja za jugoslovenski džudo. Na OI je nastupao tri puta.

Tokom karijere, Obadov je osvojio više od 80 medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a nakon povlačenja iz takmičarskog sporta, posvetio se akademskoj i trenerskoj karijeri.

Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu i sport u Novom Sadu, gde je završio i magistarske studije. Kao profesor, izveo je više od 150 diplomaca osnovnih studija, 11 magistara i dva doktoranta. Objavio je više od 120 naučnih radova, tri univerzitetska udžbenika i četiri monografije.

- Najveća mi je čast što sam za jugoslovenski džudo sport osvojio prvu olimpijsku medalju. Takođe sam ponosan i na činjenicu da sam prvi građanin i sportista Novog Sada, koji je u individualnom sportu osvojio olimpijsku medalju - rekao je Obadov u jednoj od svojih izjava.

Džudo savez Jugoslavije ga je više puta proglašavao za najboljeg džudistu države, a bio je i nosilac nacionalnog priznanja Republike Srbije.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja