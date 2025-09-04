PROVERA U PRAVOM TRENUTKU: Naši vaterpolo klubovi od petka do nedelje igraće na "Memorijalu Vlaho Bata Orlić" i "Futog openu 2025"
NAŠI vaterpolo klubovi pripremaju se za izazove u zajedničkoj ligi Srbije i Crne Gore, ali i za evropske ispite. Od petka do nedelje održaće se dva jaka turnira, tradicionalni "Memorijal Vlaho Bata Orlić" u Novog Beogradu i "Futog open 2025" u organizaciji Sportskog udruženja Futoga na bazenu u mestu kraj Novog Sada.
Na "11.aprilu" učestvovaće vicešampion Evrope, domaćin Novi Beograd, Šabac, Partizan, prvak Crne Gore Jadran HN i Primorac. Igraće se po ligaškom sistemu, svako sa svakim.
U petak se sastaju - prvo kolo: Jadran HN - Šabac (10.15), Novi Beograd - Partizan (11.45). Drugo kolo: Jadran HN - Primorav (18.45), Novi Beograd - Šabac (20.30). Subota - treće kolo: Jadran HN - Partizan (9.00), Šabac - Primorac (10.45). Četvrto kolo: Šabac - Partizan (17.45), Novi Beograd - Primorac (19.30). Nedelja, peto kolo: Primorac - Partizan (8.45), Novi Beograd - Jadran HN (10.30).
u Futogu će se za trofej boriti Crvena zvezda, Vojvodina, Beograd, grčki PAOK i reprezetnacije Kazahstana i Irana.
U petak u prvom kolu igraju: Crvena zvezda - Vojvodina (18.30), PAOK - Iran (20.30). Subota, drugo i treće kolo: Vojvodina - Kazahstan (10.00), Iran - Beograd (12.00), Crvena zvezda - Kazahstan (18.30), PAOK - Beograd (20.30). Finale je u nedelju od 15.00, pre toga meč za peto mesto je od 11.00, a za treće od 13.00.
