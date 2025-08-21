PRVA POBEDA "DELFINA": Vaterpolisti su u osminifinala Evropskog prvenstva do 18 godina u Oradei pobedili Maltu
PRVA pobeda "delfina" na Evropskom prvenstvu do 18 godina u Oradei. Vaterpolisti su u osminifinala opravdali ulogu favorita protiv Malte - 18:13 (3:2, 7:2, 4:2, 4:7). Srbi se sutra (18.00) u četvrtfinalu sastaju sa Mađarskom.
Naši su meč prelomili u drugoj četvrtini kada su se odlepili na 10:4. Sigruni su bili u trećoj četvrtini, ali su se opustili u poslednjoj i dozvolili Maltežanima da izbore častan poraz. U srpskoj reprezentaciji najefikasniji su bili Canepa sa četiri, Zelić i Papić sa tri gola.
JEDAN od zanimljivjih dvomeča plej-of faze kvalifikacija za Ligu konferencija odigraće Anderleht i AEK iz Atine, a prvi susret biće odigran večeras na "Loto parku" od 20 časova.
21. 08. 2025. u 07:15
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Izuzimajući tu jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, ali danas - i Albance u Makedoniji.
21. 08. 2025. u 12:40
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
