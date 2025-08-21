Ostali sportovi

PRVA POBEDA "DELFINA": Vaterpolisti su u osminifinala Evropskog prvenstva do 18 godina u Oradei pobedili Maltu

Slobodan Krstović

21. 08. 2025. u 19:45

PRVA pobeda "delfina" na Evropskom prvenstvu do 18 godina u Oradei. Vaterpolisti su u osminifinala opravdali ulogu favorita protiv Malte - 18:13 (3:2, 7:2, 4:2, 4:7). Srbi se sutra (18.00) u četvrtfinalu sastaju sa Mađarskom.

Foto: Profimedia

Naši su meč prelomili u drugoj četvrtini kada su se odlepili na 10:4. Sigruni su bili u trećoj četvrtini, ali su se opustili u poslednjoj i dozvolili Maltežanima da izbore častan poraz. U srpskoj reprezentaciji najefikasniji su bili Canepa sa četiri, Zelić i Papić sa tri gola.

