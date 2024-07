"OVO JE JAKO VAŽNO"! Svetislav Pešić upozorio igrače, ali i skrenuo pažnju celoj Srbiji

Košarkaši Srbije otputovali su danas u Lil na Olimpijske igre i tamo će igrati u grupi sa Amerikom, Južnim Sudanom i Portorikom i prvi cilj je da prođu grupnu fazu i da dođu do Pariza gde će se igrati završnica takmičenja.

A selektor Svetislav Pešić je danas pred polazak na Olimpijske igre napravio pravi mali šou.

Iskusni trenerski vuk je prvo zakasnio na konferenciju za medije, dok su ga pored novinara čekali kapiten Bogdan Bogdanović i Nikola Milutinov.

A onda za razliku od svoje koleginice na klupi dama Marine Maljković nije obećao napad na medalju, već je pričao o problemima sa kojima su se igrači susreli i o koš razlici koja je jako bitna na turniru u Francuskoj zbog novog sistema takmičenja.

Odlična atmosfera u taboru "orlova" pred prvi meč na Olimpijskim igrama koji će odigrati 28. jula protiv SAD.

Srećno, orlovi!

To su ujedno bile i poslednje reči Svetislava Pešića pred polazak u Pariz na Olimpijske igre.

Svetislav Pešić: Ovo je jako važno

- Koš razlika je vrlo važna iz razloga što je takav sistem prvi put da ne idu svi trećeplasirani, nego dva dalje u četvrtfinale, a drugoplasiran dobija bolju poziciju u četvrtfinalu, ako ima bolju koš razliku u odnosu na ostale ekipe. Sistem je malo za nas komplikovan. Sve se zna. Ali ono što je važno da se kaže danas kada idemo na Olimpijske igre. Ja sam tu bio 1984. godine, ovo je najveća konkurencija od sada, 10 kandidata, a možda i 11, kada pogledamo pripreme. To su kandidati za medalje. To se nikada nije desilo u istoriji OI. To će biti borba do krajnjih granica, svaki meč je važan ne samo zbog pobede, nego i rezultata - završio je Pešić obraćanje.

Nikola Milutinov: Moramo da budemo fokusirani

- Mislim da nam je grupa stvarno teška, svi timovi su pokazali, Južni Sudan umalo pobedio Ameriku, Portoriko pobedio u kvalifikacijama. Svi znamo koliko je Amerika dobra. Moramo da budemo fokusirani, ovo je jedno od težih takmičenja, da bismo došli do nekog konačnog cilja.

Bogdan Bogdanović: Sećam se Rija

Kapitenu Srbije Bogdanu Bogdanoviću ovo će biti druge Olimpijske igre.

- Nosim neka lepa sećanja za Rio. Propustili smo Igre u Tokiju. Dosta igrača ovde, mislim da smo samo Jokić i ja bili u tom sastavu za Rio. Uzbuđeni smo i spremni.

Pešić o problemima Srbije

- Svi košarkaši su završili veoma kasno, primer Milutinova i Petruševa koji su završili u trećoj nedelji juna. Znate kako, za dodatne napore je potreban dodatan odmor i pripreme. Većina igrača je prošlo kroz dobru sezonu, oni su noseći igrači u klubovima, daju najviše što mogu, dolazi do opterećenja fizičkog. Proces priprema za mene kao trenera, nisam rekao to igračima do sada, bilo je najizazovnije u mojoj karijeri. Vrlo je teško isplanirati i proces treninga, sve što je potrebno, većina nije došla odmorna, ali OI su veliki izazov za sve nas. Neku dodatnu motivaciju, zalaganje, pokušali smo da se pripremimo za ovako jedno takmičenje.

Stigao selektor Srbije

Na oduševljenje prisutnih, evo ga Svetislav Pešić, koji prvi ima reč:

- Ciljevi su uvek najveći, ne samo sa aspekta sportskih rezultata, nego sa aspekta da se pripremimo, da ostvarimo rezultate. Dug je put za nas, trebalo je prvo da se kvalifikujemo preko Mundobasketa, upeli smo da izbegnemo igranje kvalifikacija dodatnih"

Čeka se Pešić

Košarkašice su završile svoje izlaganje, muška košarkaška reprezentacija sada već solidno kasni. I dalje se čeka selektor Svetislav Pešić. Tu su Bogdan Bogdanović i Nikola Milutinov.

Uoči konferencije

Pred put na aerodromu "Nikola Tesla" obratiće se selektor Svetislav Pešić koji je već saopštio spisak od 12 igrača koji će se naći u avionu. Na spisku su sledeći igrači: Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Bogdan Bogdanović, Vanja Marinković, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Uroš Plavšić.

Podsetimo, naši košarkaši igraće u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnim Sudanom i Portorikom. Prvi rival je američki "drim tim", a meč je na programu u nedelju.

