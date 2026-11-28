UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski planira još napada na Krimski most, u kojima bi on bio potpuno uništen, izjavili su danas zvaničnici u Kijevu.

Natalia Seliverstova / Sputnik / Profimedia

Zelenski je rekao vojnim komandantima da želi da vidi preostali deo mosta srušen, rekli su dobro obavešteni vojni ukrajinski izvori za britanski Telegraf.

"Predsednik želi da bude potpuno srušen", rekao je ukrajinski vojni izvor.

Ukrajinski vojni izvor je kazao da se pripremaju novi napadi na Krimski most, koji se proteže u dužini od oko 19 kilometara preko Kerčkog moreuza i koji je važan zbog vojne logistike, saobraćaja i snabdevanja Krima, koji je pod kontrolom ruskih snaga, kao i zbog snažnog političkog i simboličkog značaja za Moskvu.

Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix via AP

Krimski most bio je oštećen u napadu ukrajinskih dronova i krstarećih raketa pre deset dana, kada se njegov deo srušio u Kerčki moreuz, što je značajno ograničilo sposobnost Rusije da snabdeva svoje trupe na Krimu.

Prema ukrajinskim obaveštajnim podacima, kijevske rakete "Neptun" su takođe ozbiljno oslabile ojačanu železničku prugu mosta.

Ruski predsednik Vladimir Putin izgradio je 2018. godine Krimski most, poznat i kao Kerčki most, u čast ruske aneksije Krima 2014. godine.