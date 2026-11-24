Košarkaši Panatinaikosa pobedili su večeras u gostima ekipu Valensije rezultatom 86:83 u utakmici 14. kola Evrolige.

Foto: Printskrin/Arena sport

Košarkaši Valensije su na 40 sekundi pre kraja meča poveli sa 83:80. Nan je potom trojkom doneo izjednačenje Panatinaikosu - 83:83. Domaći tim je zatim imao napad, a Bruks nije pogodio trojku za svoju ekipu. Panatinaikos je imao poslednji napad na utakmici, a Hejs-Dejvis je pogodio trojku u poslednjoj sekundi za pobedu svog tima - 86:83.

Evo kako je izgledao pobedonosni koš:

HE DID IT AGAIN?! SAME PLACE, SAME MAN, HOW?! 🤯 @NIGEL_HAYES history repeats, he really did it AGAIN GAME WINNER IN ROIG ARENA 🚨 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr https://t.co/cwUWwuSMIy — EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026

Najefikasniji u timu Panatinaikosa, koji sa klupe predvodi srpski trener Željko Obradović, bio je Džerijan Grent sa 14 poena. Kendrik Nan je postigao 13 poena, Najdžel Hejs-Dejvis je dodao 11, dok su Geršon Jabusele i Nikos Rogkavopulos ubacili po 10.

Kod domaćih, najbolji je bio Ti Džej Šorts sa 15 poena, dok je Armoni Bruks dodao 14.

Valensija se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 10 pobeda i četiri poraza, koliko ima i trećeplasirani Panatinaikos.

Košarkaši Valensije će u narednom, 15. kolu gostovati Efesu, dok će Panatinaikos igrati u Istanbulu protiv Bešiktaša.



