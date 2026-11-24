Težak poraz od Virtusa skupo može da košta crveno-bele.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bg

Košarkaši Olimpije Milano savladali su Asvel u Lionu rezultatom 95:91, u 14. kolu Evrolige.

Bila je to četvrta pobeda za Armani, uz deset poraza, pa su se Italijani izjednačili sa večerašnjim domaćinom na tabeli (4-10).

Goste je do trijumfa vodio Mozes Rajt sa 29 poena, osam skokova i dve asistencije, Džej Ar Kol je ubacio 17 koševa, dok je i Marko Gudurić bio sjajan. Srpski reprezentativac je meč završio sa 12 poena, dva skoka i tri dodavanja, uz jednu pogođenu trojku iz tri pokušaja, za 21 minut proveden na parketu. Kod Asvela se istakao Tajtaj Vašington sa 19 poena, dok je Gač dodao 14 koševa.

Ništa nije slutilo na dramu, pošto je Olimpija Milano u poslednju četvrtinu ušla sa čak 29 poena prednosti. Međutim, Francuzi su u jednom trenutku spustili na samo posed zaostatka (88:89), ali je četa Luke Bankija izdržala ovaj nalet i sačuvala pobedu.

Sve dileme otklonio je Marko Gudurić, koji je na 8,8 sekundi pre kraja mirno pogodio oba slobodna bacanja i potvrdio trijumf Milana od 95:91.

Košarkaši Fenerbahčea pobedili su Barselonu u 14. kolu Evrolige, posle preokreta u poslednjoj četvrtini, rezultatom 83:77 (21:28, 18:17, 14:16, 30:16).

Standings provided by Sofascore

Još jedan u nizu zanimljivih mečeva ove večeri odigrana je u Španiji, gde je tim Šarunasa Jasikevičijusa upisao devetu pobedu, a Barselona šesti poraz.

Španci su imali i dvocifrenu prednost, a onda je usledila poslednja četvrtina koju će svakako želeti što pre da zaborave.

Tu je zasijao Šilds, koji je u odlučujućem periodu upisao 13 poena, pogodio jednu bitnu trojku kada se lomilo i tako trasirao gostima bitnu pobedu.

A 16-30 run in the 4th quarter to seal the W in Barcelona ✔️ @FBBasketbol I #EveryGameMatters https://t.co/cbkD9fwtbj — EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026

Upravo je on bio najefikasniji, a susret je okončao sa 26 poena, uz šut za tri 7/12.

Pratio ga je Larkin sa 19 koševa, čiji su penali u završnici bili presudni da se turski tim odlepi i osigura pobedu.

U ekipi Barselone, bolji od ostalih bio je Umude sa 18 poena, dok je Minaja uz 13 koševa uhvatio i osam skokova.

Crvena zvezda je porazom od Virtusa pala sa šestog na sedmo mesto evroligaške tabele, dok Partizan igra u sredu protiv Dubaija u Emiratima. Fenerbahče je trijumfom pretekao Navarovu četu, koja je prva na mestu koje vodi u plej-in, ispod nje su Barselona, Pariz i Real Madrid (sutra igra protiv Žalgirisa). Ispred Zvezde mogu da odu i Litvanci, ako savladaju "kraljeviće" u Španiji.

S druge strane, Madriđani ukoliko opravdaju ulogu favorita, izjednačiće se sa crveno-belima, ali bi na istom skoru mogli da završe Hapoel Tel Aviv (ako priredi senzaciju i dobije Olimpijakos), kao i Partizan ukoliko slavi na gostovanju u Dubaiju.

U slučaju najgoreg raspleta po Zvezdu, Beograđani bi po završetku runde mogli da skliznu i van prvih deset, odnosno, padnu na poziciju koje ne donosi plasman ni u plej-in!

Crno-beli su šampiona ABA lige savladali za vikend u regionalnom takmičenju, ali su na put krenuli desetkovani bez Stivensa, Tompsona, Vildoze... Ipak, ukoliko naprave čudo i slave više od 20 poena razlike, košarkaši iz Humske bi mogli da preteknu večitog rivala na tabeli Evrolige.

Od 11. do 13. mesta su Hapoel, Efes i Partizan, a svi u sredu igraju svoje mečeve. Virtus i Bešiktaš su izjednačeni na 14. i 15. poziciji sa skorom 6-8, dok četiri kluba imaju isti bilans (4-10), ovim redom: Armani, Bajern, Makabi, Asvel. Poslednje mesto je rezervisani za prežaljenu Baskoniju.

EVROLIGA, 14. kolo

Utorak:

Bešiktaš - Pariz 88:76

/Roden 21 - Voker 24/

Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108

/Moneke 20 - Edvards 15/

Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87



Valensija - Panatinaikos 83:86

/Šorts 15 - Grant 14/

Asvel - Olimpija Milano 91:95

/Vašington 19 - Rajt 29/

Barselona - Fenerbahče 77:83

/Umude 18 - Šilds 26/

Sreda

Dubai - Partizan 17.00

Olimpijakos - Hapoel TA 20.15

Baskonija - Efes 20.30

Real Madrid - Žalgiris 20.45

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