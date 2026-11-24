Crveno-beli upisali šesti poraz u Evroligi.

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Virtus iz Bolonje je ubedljivo slavio pred krcatom Beogradskom arenom (108:84) i naneo Zvezdi novi neuspeh u evropskoj eliti.

Posle meča, trofejni stručnjak Vlade Đurović je za TV Arena sport izneo svoje viđenje meča:

- Imam društvo u kojem za ovakve situacije kažemo 'šta reći, a ne zaplakati?' Šta smo rekli pre utakmice, da je ekipa nezgodna, da trče, da idu na visoke rezultate, imaju bekove koji šutiraju sa devet metara. Izgubimo 36:26 prvu četvrtinu, što i nije mnogo, oni jesu šutirali trojke dobro, ali ne toliko dobro. Šta je presudilo? Skok. Asistencije - tu smo, izgubljene lopte - imamo jednu više. Da smo imali bolju odbranu ne bismo pobedili, jednostavno nismo dali dovoljno poena.

Prema njegovom mišljenju, najefikasniji Čima Moneke je previše bio na klupi.

- Morali smo da kažemo - moramo da damo minimum 80 poena, ali nismo igrali oštro, prva postava nije bila loša. Rekao bih da su suviše sedeli na klupi i Karter i Nvora i Moneke. Moneke je za osam minuta dao 12 poena, zašto nije svih 20 minuta bio na terenu ili da je odmarao četiri minuta? Karter je bio zaboravljen, a najbolji je strelac našeg tima, igrao je najbolje protiv Barselone i sad ga ohladiš. Da ne pričamo o Nvori, on je stalno zaboravljen.

Španac je na konferenciji kao uzrok neuspeha naglasio umor kod igrača, međutim, Đurović nema takvo mišljenje.

- Ne slažem se sa njim. Moneke nije igrao poslednje dve utakmice u Evroligi, nije umoran. Karter, Džouns, Koloko i Odželej nisu igrali protiv Cibone, kako to da nisu sveži? Ne ide mi to u glavu. Dali su 30 poena više, a bez glavnih igrača. S druge strane, ako je Karter najbolji igrač, Nvora najbolji strelac i Moneke, to su tri najbolja strelca - ne možeš da juriš Virtus odbranom, ne može - kategorično je kazao, pa dodao:

- Oni daju koš i sa devet metara, a drugo mi nemamo skok jer nemamo visokog igrača ispod koša, ne može Davidovac sa njihovim centrima. Ovu utakmicu su morali da igraju glavni strelci da bismo dali 85 poena. Prema tome, oni su mnogo sedeli na klupi. Još jedna stvar, kako oni nisu bili umorni? Igrali su u nedelju uveče i put do Beograda, a mi u nedelju u jedan sat. Oni sa energijom, mi bez?

Usledile su prozvke na račun Džonatana Motlija, koji je prema Đurovićevim rečima, sve prevario:

- Ono što je zavaralo stručni štab pa i mene, to je Motli. Koliko je za klasu bolji igrač, Motli neće pomoći, to sa Cibonom je samo zavaravanje. Ova utakmica nas je vratila ne 10. nego 20 koraka unazad. Sad treba napraviti podvig, gde? Protiv Panatinaikosa u Atini, "Fenera" u Turskoj ili Valensije u Španiji? Optimista sam da možemo da dobijemo jednu od te tri, ali ako ne dobijemo opet ćemo biti 10. tim u Evroligi.

Na kraju je prošao kroz rolerkoster igrača.

- Davidovac i Dobrić su dobri kad je razlika mala, ali sa njima da jurimo 15 razlike... Morao je Karter da igra. Monekea sam kritikovao, ali je bio jedini koji je držao Zvezdu, posle toga je bio zakucan za klupu. Zvezda mora da zaboravi ovu utakmicu, nikako drugačije, jedino da je zaboravi, to je jedino rešenje. Batler je dao neke poene, ali ne znam kako će to izgledati - zaključio je Vlade Đurović.

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