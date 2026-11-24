ŠAMPIONU PRETI OSVETA: Amerikanac i dalje ne vidi dobro posle borbe
Američki MMA borac Džoš Hokit tvrdi da i dalje ima problema sa vidom posle borbe protiv Sirila Gana za titulu UFC šampiona u teškoj kategoriji.
Francuz je slavio jednoglasnom odlukom sudija, a Hokit smatra da je ishod borbe mogao da bude drugačiji da je sudija Mark Godard sankcionisao nedozvoljeni ubod prstom u oko.
Amerikanac je preko društvenih mreža poručio da se kaje što nije uzvratio istom merom i zapretio Francuzu da će snositi posledice ako ponovi takav potez u eventualnom revanšu.
Inače, Hokit je široj svetskoj javnosti postao poznat kada je pre nekoliko meseci, na oduševljenje predsednika SAD Donalda Trampa, izjavio da je bivša prva dama Mišel Obama ustvari muškarac.
Ganu ovo nije prvi put da se nalazi na meti kritika zbog nedozvoljenih udaraca. Njegova borba protiv Toma Aspinala okončana je bez pobednika upravo zbog povrede očiju britanskog borca, dok se Aleks Pereira žalio na udarce u potiljak.
UFC se još nije oglasio povodom mogućeg revanša Gana i Hokita.
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