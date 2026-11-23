Crveno-beli u utorak dočekuju Virtus iz Bolonje (19.00).

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda je u seriji pobeda. Kako na regionalnoj, tako i na evropskoj sceni.

Poslednja u nizu "pregažena" je Cibona, kao sjajna uvertira za meč čete Ibona Navara u Beogradskoj areni protiv Virutsa (utorak, 19.00).

Klub sa Malog Kalemegdana je u poslednjoj utakmici Evrolige slavio na parketu Barselone, tek drugi put u klupskoj istoriji, dok im se sada pruža prilika da još više učvrste poziciju na mestu koja direktno vodi u plej-of.

Jedan od aduta španskog stručnjaka, biće Kristijan Koloko, koji se od dolaska među crveno-bele pokazao kao istinsko pojačanje pod obručima.

On je najpre na srpskom pozvao navijače da ispune do poslednjeg mesta Arenu:

- Zvezdaši, vidimo se! - rekao je Koloko na srpskom jeziku, a potom nastavio na engleskom.

O narednom rivalu imao je samo reči hvale:

- Očekuje nas teška utakmica, igramo protiv vrlo dobrog tima. Igraju brzo i imaju dosta dobrih mladih igrača, tako da mislim da će biti teško. Ali, u isto vreme, i mi imamo dobar tim, pripremili smo se za utakmicu. Mislim da je naša najveća prednost naša timska igra. Imamo sjajne momke u timu, znamo ko šta treba da radi na terenu, držimo se dogovorenog plana. Takođe, imamo sjajne trenere, koji nas dobro pripreme za utakmicu. - zaključio je Koloko.

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