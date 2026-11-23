DIREKTOR Pete beogradske gimnazije Ognjen Mrvaljević saopštio je da je podneo ostavku na tu funkciju.

Foto: Printskrin Youtube/Nikolina Kovačić

- Shvatajući strahove od, sasvim izvesnog, medijskog linča kroz koji bi prošao svako ko bi javno istupio, nikome ne zameram nedostatak odlučnosti za javno iskazivanje podrške. Kolege, pitanje je trenutka kada će aktuelni, a ipak 'novi' ministar prosvete, poništiti konkurs za direktora Pete beogradske gimnazije. Bez realnog osnova. Konkursna dokumentacija je bila uredna i kompletna. Ipak, uradiće to pod pritiscima i ucenama svojih dojučerašnjih protivnika, a sada saveznika. Istih onih koji su mu javno upućivali pretnje krivičnim prijavama uz odbrojavanje časovnika - naveo je direktor Pete u ovom saopštenju.

On je naveo da o njegovoj budućnosti na mestu direktora Pete beogradske gimnazije "neće odlučivati 'ljudi' poput njih".

Roditelji učenika Pete beogradske gimnazije još ranije su pozivali direktora Ognjena Mrvaljevića da sam podnese ostavku.

(N1)