Uzbudljiva abaligaška uvertira pred duel dva tima u Evroligi u Emiratima.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaši Partizana savladali su Dubai u Beogradskoj areni rezultatom 78:76 u derbiju devetog kola ABA lige i naneli aktuelnom šampionu prvi poraz u regionalnom takmičenju ove sezone.

Crno-beli su do trijumfa stigli posle velike drame, pošto je Dvejn Bejkon u poslednjem napadu imao priliku da donese pobedu gostima, ali je njegov šut uz zvuk sirene završio van koša.

Partizan je tako prekinuo niz Dubaija, koji je u duel ušao sa maksimalnih sedam pobeda, a ujedno se revanširao rivalu za poraz u finalnoj seriji prošle sezone, kada je tim iz Emirata slavio sa 3:1. Oba sastava sada imaju učinak od sedam pobeda i jednog poraza u grupi B.

U ekipi Dubaija najefikasniji je bio Mfiondu Kabengele sa 15 poena i sedam skokova, a Filip Petrušev zabeležio je 12 poena i devet uhvaćenih lopti.

Karlik Džons predvodio je crno-bele sa 17 poena i pet asistencija, dok je Kris Silva meč završio sa 12 poena. Mario Nakić upisao je osam poena i sedam skokova.

Izabranici Đoana Penjaroje odigrali su meč u kombinovanom sastavu. U protokolu nije bilo Vanje Marinkovića, Kevijarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Itana Tompsona i Luke Vildoze, dok se Derek Vilis vratio u tim posle skoro dva meseca odsustva i našao se na klupi.

Utakmica je od početka bila čvrsta, bez većih serija na obe strane. Dubai je u jednom trenutku imao pet poena prednosti, a Partizan je imao problema u odbrani, posebno zbog igre Antonija Rivsa. Amerikanac je, ipak, uspeo da pogodi važnu trojku, ali nije pružio mnogo više u prvom poluvremenu.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Crno-beli su u nastavku pronašli bolji ritam u napadu, a posebno se istakao Kajl Olman. Njegova energija i prodori doneli su više prostora Karliku Džonsu, koji je potom preuzeo veću odgovornost. Partizan je početkom poslednje četvrtine, zahvaljujući i njegovih šest poena, stekao prednost od 65:59.

Dubai je uspeo da se vrati u utakmicu, a trener Ćavi Paskval u jednom trenutku burno je reagovao i ušao na teren kako bi se verbalno raspravljao sa sudijama. Partizan je nakratko stigao i do sedam poena prednosti, ali su gosti brzo odgovorili, između ostalog i poenima Marselinja Uertasa.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

U završnici je Dubai uspeo da preokrene, ali je Karlik Džons sjajnim prodorom u poslednjem minutu vratio prednost crno-belima. Partizan je potom sačuvao minimalnu razliku, a Dubai je dobio poslednju priliku da izbegne poraz.

Odgovornost je preuzeo Dvejn Bejkon. Imao je 13 sekundi da pokuša da donese pobedu svom timu, ali je njegov šut uz zvuk sirene bio neprecizan, pa je Partizan mogao da proslavi veliki trijumf.

Isti rivali će već u sredu igrati međusobno, ali u Dubaiju, meč 14. kola Evrolige. U ABA ligi u narednom kolu Partizan gostuje Iliriji.

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