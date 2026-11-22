Italijani zapretili Zvezdi: Virtus raspucan pred dolazak u Beograd! NBA rezultat u Bolonji!
Crno-beli nastavili sa sjajnim partijama.
Košarkaši Crvene zvezde rutinski su danas izašli na kraj sa Cibonom u ABA ligi, ali je na Mali Kalemegdan stigla neprijatna vest.
Izabranike Ibona Navara već za dva dana čeka duel Evrolige protiv Virtusa, dok je tim i Bolonje ubacio čak 117 poena.
Na kraju su crno-beli slavili protiv Rome 117:100 u NBA rezultatskom meču, gde se praktično igralo bez odbrana.
U uvodnoj četvrtini postignuto je ukupno 57, u drugoj smo čak deset više - 67, treća je donela kao i prva 57 koševa, da bi u završnom kvartalu strelci "zatajili", pa je palo "samo" 46 poena.
Sigurno da Beograđane čeka veliki ispit u odbrani, pošto će beli morati da zaustave napadačke motore nekadašnjeg prvaka Evrope.
U pobedničkom timu, po navici, najefikasniji je bio Markus Kar sa 27 poena, uz rame su mu bili Muhamed Dijuf sa 16, kao i tandem Trent Frejzer-Aliju Dijara sa po 15 poena. Od njih će i pretiti najveća opasnost igračima Zvezde u utorak uveče (19.00), u meču 14. kola.
Kod Romi SPKR je prema očekivanju dominirao Niko Manion sa dabl-dablom, italijanski reprezentativac dao je 26 poena i podelio 12 asistencija, dok je Arturs Strautins postigao 19 koševa.
Virtus je sada na 8-1 u Palakanestru na prvom mestu, dok je Roma SPKR, čiji je jedan od osnivača i NBA as, zvezda Lejkersa Luka Dončić na 2-7 i bori se za opstanak.
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