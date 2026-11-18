Opširan je bio bivši kapiten Partizana.

Kredit: Cordon Press / Sipa USA / Profimedia

Kevin Panter i posle više od tri godine veruje da je Partizan imao sve što je potrebno da postane šampion Evrope 2023. godine. Nekadašnji kapiten crno-belih smatra da bi ekipa Željka Obradovića osvojila Evroligu da se druga utakmica četvrtfinalne serije sa Real Madridom nije završila velikom tučom, posle koje je usledio potpuni preokret u borbi za plasman na Fajnal-for.

Američki košarkaš je o tom periodu govorio u podkastu „EuroInsiders“, gde se osvrnuo na čitavu sezonu, odnos sa navijačima Crvene zvezde, atmosferu u svlačionici, ali i događaje koji su obeležili seriju sa madridskim klubom.

Partizan je tada poveo sa 2:0, a pred sobom je imao dve utakmice u Beogradu i priliku da pred svojim navijačima izbori plasman među četiri najbolje ekipe Evrope. Panter je uveren da bi crno-beli, da su uspeli da završe posao protiv Reala, otišli do samog kraja.

„Po mom mišljenju, mislim da bi. Sto odsto“, odgovorio je na pitanje da li bi Partizan postao prvak Evrope da nije bilo incidenta u Madridu.

Panter je priznao da mu se ta utakmica i danas povremeno vraća u misli, mada mnogo ređe nego ranije.

- Razmišljao sam o tome šta bi bilo da su se stvari drugačije odvijale. Iskreno, u glavi sam prošao mnogo različitih scenarija. Šta bi bilo da su uloge bile obrnute? Kako bi onda cela situacija izgledala? Šta bi bilo da nisam reagovao? Igrao sam se sa mnogo različitih mogućnosti u glavi. Danas to ne radim toliko često kao ranije.

Kada je reč o samom incidentu, Panter je naglasio da tokom utakmica ne razgovara sa protivnicima i da nije imao nameru da provocira Serhija Ljulja.

- Pobedili smo u prvoj utakmici. U redu. U drugoj utakmici ponovo vodimo. Meč je praktično završen. Mislim da smo imali oko 15 poena prednosti. Ja radim ono što inače radim. Igram svoju košarku. Ne provociram nikoga, ne dobacujem, ne pričam ništa.

Na dodatno pitanje da li je tokom susreta uopšte komunicirao sa Ljuljem, bio je izričit:

- Ja uopšte ne pričam dok igram. Nikada. Možeš bilo koga da pitaš. Čak i ako igram protiv najboljeg prijatelja, ne pričam. Ne dobacujem protivnicima. Samo igram košarku.

Panter je zatim izneo svoje viđenje reakcije protivničkog igrača, uz napomenu da se ne osvrće previše na komentare ljudi koji nikada nisu bili u sličnoj situaciji.

- Mnogo više boli kada te neko na terenu potpuno nadigra, a pritom ti ne kaže nijednu jedinu reč. To boli više od bilo čega drugog. Kada neko stalno priča, provocira te i dobacuje, onda imaš razlog da mu uzvratiš. Ali kada te neko nadigrava, radi šta hoće na terenu, a pritom ti ne govori ništa, to pogađa na potpuno drugačiji način.

Govoreći o trenutku kada je situacija izmakla kontroli, otkrio je da je imao kratku reakciju u kojoj je shvatio šta se događa, ali da više nije mogao da zaustavi ono što je počelo.

- U tom trenutku moja reakcija bila je: 'Stvarno si pokušao da me povrediš'. I moj mozak je potpuno promenio način na koji sam razmišljao. Na snimku možeš da vidiš trenutak kada sam pokušao da se zaustavim. Imao sam taj kratki trenutak u kojem sam shvatio gde se nalazim i šta se dešava. Ali već je bilo kasno.

Ipak, Panter ne smatra da je samo tuča bila razlog zbog kojeg je treća utakmica u Beogradu imala posebnu težinu. Partizan je bio nadomak Fajnal-fora, a navijači su imali priliku da posle mnogo godina gledaju ekipu koja je mogla da se vrati na najveću evropsku scenu.

Amerikanac procenjuje da je u dvorani bilo više od 20 hiljada.

- Iskreno, mislim oko 23.000. Ali tada su ljudi bili svuda. Kao da smo pravili nova mesta u dvorani. Ljudi su sedeli gde god su mogli, stajali...Imaj na umu da to nije bilo samo zbog onoga što se dogodilo u drugoj utakmici. Naravno da je i taj incident doprineo atmosferi. Ali moraš da razumeš i nešto drugo. Mi smo bili na korak od Fajnal-fora. Vodili smo 2-0 u seriji. Dakle, nije sve bilo samo zbog tuče. Bilo je mnogo više od samog incidenta. Pred nama su bile dve utakmice kod kuće. Imali smo priliku da izborimo Fajnal-for pred svojim navijačima.

Partizan je u trećem susretu nastupio bez Pantera i Matijasa Lesora, dok Dante Egzum nije bio potpuno spreman.

- Znam da Matijas i ja nismo igrali. A sećam se da Dante nije bio potpuno spreman. Ne mogu čak ni da se setim da li je igrao u trećoj utakmici. Ako jeste, sigurno nije bio na sto odsto. Definitivno nije bio potpuno zdrav. A što se tiče tvog pitanja, kako smo izgubili iako smo imali toliku prednost... Stvarno ne znam. Ne znam.

O kapitenskoj traci koju mu je poverio Željko Obradović ističe:

- Ja nikada nisam bio čovek koji će da kaže: 'Hej, hoću da budem kapiten'. To jednostavno nije moja ličnost. Ali ako mi neko kaže: 'Želim da budeš kapiten i ovo očekujem od tebe', onda u redu. Ako je to ono što želite, nema problema. Samo što je to za mene bila potpuno nova uloga. Morao sam da naučim kako da se nosim sa njom.

Panter je otkrio da je u početku sebe stavljao u drugi plan, jer mu je bilo važno da saigrači budu zadovoljni i da ekipa funkcioniše.

- A onda se nešto promenilo. Kao da smo pritisnuli prekidač. Ne mogu da se setim tačno kog meseca se to dogodilo, ali kada smo jednom napravili taj preokret, više nije bilo zaustavljanja. Odjednom se sve poklopilo. Sve je počelo da funkcioniše. Sve ono što nam je trener govorio tokom priprema, sve stvari koje nam je pokazivao dok smo gledali snimke utakmica, odjednom su počele da imaju smisla.

Posebno je izdvojio zajedništvo igrača, koji su gotovo sve vreme provodili zajedno, i na terenu i van njega.

- Mi smo bukvalno sve radili zajedno. Šta god da smo organizovali, u devet od deset slučajeva bila je tu gotovo cela ekipa. Zajedno smo dobijali ribanje dok smo gledali snimke utakmica. Zajedno su nas hvalili. Sve smo prolazili zajedno. Mislim da nas je to učinilo posebnim, naročito kada se setiš kako smo počeli sezonu.

U razgovoru se dotakao i prelaska iz Crvene zvezde u Partizan, s obzirom na to da je prethodno nosio dres večitog rivala. Panter je rekao da je bio svestan kakvu reakciju takva odluka može da izazove, ali je naglasio da je košarku posmatrao i kao posao.

- Mislim da je sam moj odlazak u Partizan izazvao takvu reakciju kod druge strane. Ljudi su se pitali: 'Šta to radiš? Šta ti se dešava? Zašto ideš baš tamo?' Jer su oni to doživeli lično. Za njih je to bilo nešto lično. Ali ja sam razumeo šta sam uradio. Mislim da me i dan-danas mrze. I dan-danas. Mada, zapravo ne znam. Nisam siguran"

Ipak, odbacio je tvrdnje da je Crvenu zvezdu napustio u lošim odnosima.

- Ne mislim da sam otišao u lošim odnosima. Stvarno ne mislim. Ne bih rekao da smo se rastali loše. Jednostavno su se stvari tako dogodile. Tako je ispalo. Ali jesam dobijao svakakve komentare. Ljudi su mi govorili zaista ružne stvari. Obraćali su mi se na neverovatan način.