Zvanično: Vratio se DŽejms Naneli
Navijačima Partizana je brzo postao miljenik...
Američki košarkaš Džejms Naneli karijeru nastavlja u Kini, gde će po treći put obući dres nekog od tamošnjih klubova. Iskusno krilo zvanično je predstavljeno kao novo pojačanje Džeđang Golden Bulsa, nakon što je prethodno nastupalo za Šangaj Šarkse i Džeđang Lajonse.
U novu sredinu stiže posle sezone provedene u atinskom AEK-u, sa kojim je uspeo da se domogne finala FIBA Lige šampiona. Naneli je u borbi za trofej protiv Ritasa ubacio 23 poena, ali je litvanski predstavnik na kraju slavio rezultatom 92:86.
Tridesetšestogodišnji Amerikanac iza sebe ima i dve sezone u Partizanu, u kojem je igrao od 2022. do 2024. godine. Bio je deo tima koji je 2023. osvojio ABA ligu, a posebno značajnu ulogu imao je u drugoj evroligaškoj sezoni u Beogradu, kada je na 32 utakmice prosečno postizao 12,3 poena, uz 3,2 skoka i 2,6 asistencija.
Njegov odlazak iz crno-belog tabora ostao je obeležen incidentom sa Stefanom Lazarevićem, do kojeg je došlo u hodniku Beogradske arene. Ipak, navijači Partizana pamte ga i po partijama u kojima je bio jedan od oslonaca ekipe Željka Obradovića.
Po završetku beogradske epizode preselio se u Kinu, gde je stigao i do šampionske titule, da bi prošle sezone ponovo zaigrao u Evropi, ovog puta za AEK pod vođstvom Dragana Šakote. Sada ga čeka povratak u kinesku košarku i angažman u Džeđang Golden Bulsima.
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