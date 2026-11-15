Pred Zvezdom su dva velika izazova, Koloko zna šta je potrebno da se promeni: "Moramo mnogo bolje da..."

Sledi duplo evroligaško kolo i gostovanja u Milanu i Barseloni.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Kristijan Koloko je u pobedi Crvene zvezde nad Cedevita Olimpijom (94:83) prvi put nastupio u ABA ligi, a centar crveno-belih je za 14 minuta na parketu ostavio učinak od četiri poena, šest skokova, tri asistencije i četiri blokade.

Ipak, posle utakmice u hali „Aleksandar Nikolić“ nije se zadržavao na ličnom učinku, već je pažnju usmerio na ono što ekipa mora da popravi pred nastavak evroligaške sezone.

- Iskreno, mislim da to uopšte nije važno – da li igraš u Evroligi ili u ABA ligi. Mislim da svaku utakmicu jednostavno moramo da shvatimo sa istim nivoom ozbiljnosti. Smatram da to danas nismo uradili na pravi način. Dobra stvar je što smo zabeležili pobedu, ali u sledećim mečevima moramo da obavimo mnogo bolji posao, da igramo čvršće i da uz maksimalan respekt pristupimo svakom protivniku.

Ni činjenica da se Zvezda sastaje sa ekipama koje nemaju isti status kao evroligaški rivali ne umanjuje težinu takvih utakmica.

- To su profesionalni igrači, naravno da očekuješ da svaka utakmica bude teška. Oni tačno znaju šta rade na terenu, imaju kvalitetan tim sa pojedincima koje dobro poznajem i koji poseduju ogroman kvalitet. Zbog toga svaki duel nosi težinu - istakao je centar crveno-belih.

Pred Beograđanima je sada zahtevno gostovanje u okviru novog evroligaškog duplog kola. Milano i Barselona biće naredne destinacije za tim Ibona Navara.

- Očekujem istu stvar, izuzev toga što moramo da izađemo maksimalno čvrsto. Moramo da otputujemo tamo i da ispravimo sve ono što nije funkcionisalo u Madridu i na ovoj poslednjoj utakmici. Moramo da se vratimo onom prepoznatljivom odbrambenom identitetu koji smo imali pre otprilike nedelju dana. Što se tiče napada, siguran sam da ćemo pronaći rešenja, podeliti loptu i uključiti saigrače, tako da bi sve trebalo da bude dobro.

Težak poraz u Madridu od Reala, prema njegovim rečima, nije mogao da prođe bez posledica po ekipu, ali je stručni štab odmah započeo pripremu za naredni izazov.

- Sve je uticalo na nas, poraz je jednostavno poraz. Kada izgubiš utakmicu, moraš dobro da vidiš šta nije funkcionisalo i da iz toga izvučeš pouke kako bi bio bolji. Upravo zbog toga smo već dan posle tog meča odradili kvalitetan trening, pogledali snimke i okrenuli se sledećem izazovu – a to je duel sa Milanom.

Koloko bi pred put u Italiju mogao da ima i određene administrativne obaveze u vezi sa vizom i pasošem. Ipak, nije želeo da tome pridaje veći značaj.

- Iskreno, moram tek da vidim i rešim te detalje, ali verujem da će sve biti u redu - zaključio je Koloko.