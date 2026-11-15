Zvezda na vrhu ABA lige: Crveno-beli pobedili Cedevita Olimpiju pred duplo kolo u Evroligi (FOTO)

KOŠARKAŠI Crvene zvezde pobedili su Cevevita Olimpiju sa 94:81 (26:23, 22:19, 19:21, 27:19) u dvorani "Aleksandar Nikolić" u 8. kolu grupe B ABA lige.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Crveno-beli su se ovim trijumfom osamili na čelu tabele, nakon što je Budućnost poražena od Igokee.

Velika borba vodila se na ovom meču. Domaćin je pokušao što pre da se odvoji na nedostižnu razliku, ali na sve su Ljubljančani imali odgovor.

Izabranici Ibona Navara su u prvom poluvremenu u nekoliko navrata imali dvocifrenu prednost, no na veliku pauzu su otišli sa pet poena razlike - 48:43.

Dobro je Zvezda ušla u drugo poluvreme i u jednom momentu je došla do tada maksimalnih +12 - 66:54. Ipak, Cedevita Olimpija ni tad nije pomišljala na predaju i malo po malo je topila prednost rivala.

Uspeli su gosti posle trojke Entonija Kauena da izjednače na 69:69 početkom četvrtog kvartala, ali crveno-beli su na krilima Džereda Batlera i Džordana Nvore opet otišli na osetniju razliku i to je bilo nedostižno za "zmajčeke".

Španski stručnjak na ovom meču nije koristio Džonatana Motlija, Dejana Davidovca, Ognjena Dobrića i Nika Vajlera-Beba koji su dobili odmor za ono što sledi, a to je duplo kolo u Evroligi, gostovanja Olimpiji Milano (utorak, 20.30) i Barseloni (petak, 20.30).

Crvenu zvezdu je do pobede predvodio Džered Batler sa 16 poena, pratio ga je Džordan Nvora sa 15. Na drugoj strani najbolji je bio Enotni Kouen sa 20, dok je Urban Kroflič stao na 18.

Crveno-beli sad imaju učinak 6-1, Cedevita Olimpija je na 4-3 i treća je na tabeli. Na drugom mestu je Budućnost sa 5-2.

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 94:81 (26:23, 22:19, 19:21, 27:19)

Dvorana: "Aleksandar Nikolić" (Beograd). Gledalaca: 4.149. Sudije: Milan Danilović (BiH), Hasan Bajgorić (BiH), Lazar Ćetković (Crna Gora).

Crvena zvezda: Džons 6, Batler 16, Karter 13, Izundu 3, Đurišić 4, Boldvin 5, Medarević 4, Nvora 15, Koloko 4, Odželej 11, Kramer 6, Moneke 7.

Cedevita Olimpija: Kouven 20, Radović, Gejni 5, Lomažs 8, Ustun 4, Uindo, Blažič, Cerkvenik, Hrt 13, Kroflič 18, Škara 8, Džonson 7.

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