ČEKA NAS TEŠKA ZIMA, STARŠILD MORA PRORADITI: Zelenski strahuje od najgoreg za Ukrajinu, pozvao na pomoć, u suprotnom sprema se haos

OGRANIČENjA ukrajinskog satelitskog komunikacionog sistema „Staršild“ ometaju sposobnost Ukrajine da presreće ruske dronove, izjavio je u nedelju predsednik Vladimir Zelenski.

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On je upozorio da bi ograničenja sistema, kojim upravlja kompanija „Spejs Iks“ Ilona Maska, mogla da oslabe odbranu ukrajinske energetske infrastrukture uoči zimskih meseci, kada Moskva više puta napada elektroenergetsku mrežu.

Prema Zelenskom, ukrajinski dronovi-presretači i dalje gube vezu sa operaterima kada lete brzinom većom od 161 kilometar na čas duž linije fronta i iznad teritorija pod ruskom kontrolom. Zbog toga nisu u stanju da presretnu ruske dronove „šahid“, naveo je on.

- Očekujemo da ova ograničenja budu ukinuta. Od toga zavisi zaštita ljudskih života i ukrajinske energetske infrastrukture pred zimu. Ministarstvu spoljnih poslova, Ministarstvu odbrane i kabinetu predsednika naloženo je da blisko sarađuju sa američkom stranom i kompanijom Spejs Iks. Važno je biti na pravoj strani istorije. Moramo da pomognemo Ukrajini - napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Zelenski je u subotu doveo u pitanje da li je reč o tehničkom problemu, navodeći da izgleda da je ograničenja uveo sam „Spejs Iks“, uprkos ranijim uveravanjima američkog državnog sekretara Marka Rubija da je sistem „Staršild“ u većoj meri pod kontrolom američke vlade.

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