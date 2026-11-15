Gudurić i društvo slavili pred dolazak Zvezde, prvenac Bankija

Trijumf Armanija uoči utakmice sa Crvenom zvezdom u Milanu.

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Košarkaši Olimpije iz Milana savladali su Udine u gostima rezultatom 83:70, čime je Luka Banki stigao do prve pobede na klupi italijanskog velikana.

Milanezi su tako popravili raspoloženje pred duel sa Crvenom zvezdom, koji ih očekuje narednog utorka u Evroligi.

Novi trener Armanija imao je težak početak mandata, pošto je na debiju u elitnom takmičenju poražen od Žalgirisa sa 86:83. Njegov dolazak usledio je nakon rastanka kluba sa Đuzepeom Poetom, čiji je učinak od samo jedne pobede i devet poraza u Evroligi bio daleko ispod očekivanja.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bili su Tompson i Rajt sa po 13 poena, dok je Kol susret završio sa 12. Marko Gudurić upisao je 11 poena, uz šut za tri poena 1/4.

Banki će tako imati nešto mirniju pripremu za naredni evroligaški izazov, u kojem će Olimpija u Milanu ugostiti Crvenu zvezdu.