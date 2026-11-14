Zadar šokirao Partizan: Crno-beli doživeli prvi poraz u ABA ligi

PARTIZAN je doživeo prvi poraz u ABA ligi ove sezone. Zadar je u dvorani "Krešimir Ćosić" slavio sa 81:74 (27:23, 26:10, 11:16, 17:25) i tako prekinuo seriju od četiri neuspeha u ovom takmičenju.

FOTO: ABA liga/Josip Begonja

Odlučio je Đoan Penjaroja da odmori neke važne igrače. U Hrvatskoj nisu igrali Karlik Džons, Lamar Stivens, Kevarijus Hejs, Tonje Džekiri, Itan Tompson...

Priliku da debituje dobio je Kris Silva. Ipak, Gabonac će morati da prođe period adaptacije. On je na terenu proveo oko 17 minuta i upisao je četiri poena, sve sa linije penala.

Zadar je zasluženo pobedio, najviše zahvaljujući sjajnoj drugoj četvrtini koju je dobio sa 26:10. U tom periodu imao je i +23 - 50:27, a posle 20 minuta igre bilo je 53:33.

Trgli su se crno-beli u nastavku utakmicu, pre svega u odbrani, ali napad je ove subote bio problem i zbog toga je bilo jako teško napraviti preokret.

Uspeli su gosti da se spusti ne jednocifren zaostatak tokom četvrte četvrtine, no domaćin je odbio nalet, pre svega preko omalenog plejmejkera Rosa Vilijamsa koji je poentirao iz kontre nakon promašaja Marija Nakića, kao i trojkom Darija Drežnjaka.

Partizan je u mečevima protiv Spartaka i Studentskog centra uspevao da nadoknadi dvocifreni minus i upiše pobedu, u Hrvatskoj to nije uspeo da uradi.

Malo je nedostajalo da to i sad bude slučaj. Sa pet vezanih poena Vanje Marinkovića, klub iz Beograda je prišao četiri poena zaostatka - 78:74 na 36 sekundi do kraja. Vilijams je potom pogodio oba bacanja. Marinković je u narednom napadu promašio trojku i to je bilo to kad je ovaj meč u pitanju.

Najefikasniji kod pobednika bio je Ros Vilijams sa 20 poena, pratio ga je Dario Drežnjak sa 16. Na drugoj strani najviše se istakao Antonio Rivs sa 15, dok je Robert Frenks postigao 10.

Zadar posle ove pobede u grupi B ABA lige ima učinak 3-4, crno-beli su na 6-1.

Partizan naredne nedelje očekuje duplo kolo Evrolige. U Beograd dolaze u utorak Valensija i u petak Bešiktaš.

Zadar - Partizan 81:74 (27:23, 26:10, 11:16, 17:25)

Dvorana: "Krešimir Ćosić" (Zadar). Gledalaca: 5.500. Sudije: Milosav Kaluđerović (Crna Gora), Bojan Popović (Crna Gora), Jovan Vujović (Crna Gora).

Zadar: Mihailović 12, Mirčeta, Klarica 2, Buljević, Šare 10, Vraneš 5, Ogden 9, Drežnjak 16, Vučić, Vilijams 20, Ramljak 7, Bičić.

Partizan: Olmen 9, Nakić 5, Frenks 10, Marinković 7, Tanasković 3, Rivs 15, Lakić 6, Silva 4, Pajola 6, Lovernj 9.

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