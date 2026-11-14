PORTPAROL ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da NATO podriva imunitet Evrope kao bolni zub.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

- NATO je upravo organizacija koja je, poput nekakvog bolnog zuba, potisnula taj imunitet Evrope... i celog sveta, zauzimajući i preusmeravajući ogromnu količinu resursa za reagovanje - rekla je ona za TASS.

Ovako je diplomata odgovorila na izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca, koji je rekao da nema potrebe da se sa Rusijom razgovara o pitanjima bezbednosne arhitekture.

Ranije je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas pozvala da se sa Rusijom ne razgovara o evropskoj bezbednosnoj arhitekturi.