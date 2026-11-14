Svet

RUBIO O SEVERNOJ KOREJI: Kim DŽong Un nije zainteresovan za osvajanje Japana

Novosti online

14. 11. 2026. u 22:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je DNRK zainteresovana samo za očuvanje sopstvene državnosti.

РУБИО О СЕВЕРНОЈ КОРЕЈИ: Ким Џонг Ун није заинтересован за освајање Јапана

Foto: Tanjug/ (Eric Lee/Pool Photo via AP)

- On (Kim Džong Un) nije zainteresovan za osvajanje Japana. On jednostavno želi da sačuva svoju državnost - citira ga RIA Novosti.

Severna Koreja je ranije optužila Sjedinjene Države i Zapad za pogoršanje bezbednosne situacije u Evropi i Azijsko-pacifičkom regionu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA