RUBIO O SEVERNOJ KOREJI: Kim DŽong Un nije zainteresovan za osvajanje Japana

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je DNRK zainteresovana samo za očuvanje sopstvene državnosti.

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- On (Kim Džong Un) nije zainteresovan za osvajanje Japana. On jednostavno želi da sačuva svoju državnost - citira ga RIA Novosti.

Severna Koreja je ranije optužila Sjedinjene Države i Zapad za pogoršanje bezbednosne situacije u Evropi i Azijsko-pacifičkom regionu.