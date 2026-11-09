Drama u Americi! Košarkaši Denvera izbačeni iz aviona
Denver Nagetsi su pobedili Indijana Pejserse na meču odigranom u Meksiko Sitiju , a onda je usledila drama. Jedva su se vratili u Sjedinjene Američke Države i stigli u Hjuston gde igraju naredni meč sa Rokitsima.
Let Denvera je kasnio sa dolaskom u Hjuston čak 16 sati, a osim toga je nakon sletanja javljeno da je svih pet startera ekipe povređeno, kao i najveće letošnje pojačanje Demar Derouzan. Povređeni Nikola Jokić je takođe čekao satima da stigne u Hjuston.
Nakon utakmice na kojoj je Nikola Jokić dominirao u 19:30 po lokalnom vremenu ekipa je izašla iz hale. U 21 je autobus sa timom stigao na aerodrom, a onda su krenule muke.
Novinarka koja prati Denver Nagetse Kejti Vindž je izvestila o tome da je javljeno ekipi čim je stigla na aerodrom da je bilo problema sa avionom. Čekali su čak četiri sata na aerodromu Nikola Jokić i saigrači dok nije stigao potreban rezervni deo za njihov let.
U 1 posle ponoći krenula je popravka aviona, završila se u 2:20, aki taman kada sus e košarkaši smestili u 3:25 su morali napolje iz aviona jer se pojavio problem sa vratima. U 5 ujutru tim se vratio u hotel.
U nedelju od 14:15 ekipa je otišla ponovo na aerodrom, u 15:45 su se ukrcali na novi avion i u 16:36 su poleteli.
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