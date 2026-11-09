OBJAVLJENI NAJNOVIJI PODACI O ZAGAĐENJU VAZDUHA: Sarajevo na drugom mestu na svetu, evo na kom mestu se nalazi Beograd

SARAJEVO je drugi grad u svetu po zagađenosti vazduha odmah iza Lahorea, prikazano je na svetskoj platformi "I kju er".

Foto: Unsplash Kajl LVPC

Prema jutrošnjem merenju objavljenom na portalu Eko akcije, u Sarajevu je jutros izmeren indeks kvaliteta u nivou 208 i takav spada u kategoriju vrlo nezdravog vazduha.

Tada je zauzimao četvrto mesto po zagađenosti, odmah iza Lahorea, Ulanbatora i Kolkate.

Prema poslednjim merenjima, indeks kvaliteta vazduha pao je na 165, ali se grad popeo na drugo mesto na listi najzagađenijih.

Foto: Printscreen / IQAir

Indeks 165, prema podeli na platformi "I kju er", spada u kategoriju nezdravog vazduha.

Od gradova u Srbiji, jedino se Beograd našao na listi 125 najzagađenijih gradova, i to na 19. mestu, sa indeksom 92, što ga smešta u kategoriju sa umereno zagađenim vazduhom.

Vrlo nezdrav vazduh pojačava simptome kod astmatičara i drugih hroničnih bolesnika, a negativno utiče na respiratorni sistem celokupnog stanovništva.

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