Košarka

Navijači u transu: Gudurić opet oblači crveno-beli dres!

Новости.онлине/С.С.

07. 11. 2026. u 15:54

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Reprezentativac Srbije mogao bi da promeni sredinu.

Навијачи у трансу: Гудурић опет облачи црвено-бели дрес!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkašima Olimpije Milano ne cvetaju ruže ove sezone u Evroligi. Italijanski gigant zauzima pretposlednje mesto na evroligaškoj tabeli, sa skorom 1-9, a poslednji poraz doživeli su od Valensije (73:84).

Uprkos tome, srpski reprezentativac Marko Gudurić bio je zapažen sa devet postignutih poena. Nije tajna da za bivšeg igrača Crvene zvezde i Memfisa vlada interesovanje među evroligašima, pa ne bi bilo čudno ukoliko nekadašnji as Memfisa promenio sredinu.

Posle osvojene evroligaške titule sa Fenerbahčeom, Gudurića su želeli brojni klubovi, a među njima i Zvezda. Pominjao se povratak na Mali Kalemegdan, mogao je Pribojac da bira gde će nastaviti karijeru, ali se odlučio za "grad mode".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Međutim, trijumf Beograđana u Atini protiv Olimpijakosa 62:57, naterao je čelnike evropskog prvaka da zakucaju na vrata Olimpije Milano. 

Pirejci užurbano traže rešenje na poziciji beka, jer je Tajler Dorsi suspendovan, a Žan Montero povređen, što se ogledalo na rezultatima ekipe Jorgosa Barcokasa.

Ipak, dolaskom Luke Bankija na mesto trenera u Armaniju, umesto otpuštenog Đuzepea Poete, teško je verovati da će se iskusni stručnjak olako odreći Srbina.

Mada, u košarci je sve moguće. Dolazak u Olimpijakos bio bi drugi put za Gudurića da brani boje evropskog prvaka, nakon što se sa Fenerbahčeom popeo na krov Starog kontinenta.

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