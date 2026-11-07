BOKS DOBIJA NOVU SUPERZVEZDU: Amerikanac ima 21 godinu i već ruši sve pred sobom:

Dejna Vajt najavljuje novu boksersku superzvezdu

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Osnivač bokserske organizacije Zufa boksing Dejna Vajt veruje da bi mladi američki teškaš Da Mejzion Vanhauter mogao da postane sledeća velika zvezda svetskog boksa.

Vanhauter ima samo 21 godinu, a u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri zabeležio je 13 pobeda bez poraza, od čega čak deset nokautom. Posebno je impresivan podatak da je poslednjih sedam protivnika savladao pre isteka predviđenog broja rundi.

Mladi Amerikanac će u subotu uveče u Velikoj Britaniji odmeriti snage sa Ivanom Balažom, u okviru bokserske priredbe čiji vrhunac će ipak biti duel Krisa Bilam-Smita i Čevona Klarka.

Ukoliko ponovo zabeleži ubedljivu pobedu, Vanhauter bi mogao da dobije priliku da nastupi i na velikoj priredbi čija će glavna borba biti okršaj Entonija Džošue i Tajsona Fjurija.

Vajt je u razgovoru za Skaj sports potvrdio da u mladom Amerikancu vidi ogroman potencijal.

– Moramo da vidimo šta će se dogoditi ovog vikenda, ali ako me pitate da li je on sledeća velika američka nada u teškoj kategoriji, odgovor je apsolutno potvrdan – poručio je Vajt.

On je naglasio da je pojava borca sa potencijalom da postane superzvezda izuzetno važna za čitav sport, posebno kada je reč o najtežoj kategoriji.

– Ništa nije važnije od teške kategorije. Ako vas nije oduševio posle poslednje borbe, nadam se da će vas oduševiti u subotu uveče – dodao je Vajt.

Ipak, prvi čovek Zufa boksiga upozorava da talenat i razorna snaga udaraca nisu dovoljni za uspeh na najvišem nivou.

– Trudim se da se ne zanosim previše bilo kojim borcem pre nego što napreduje i dokaže se. Ali pritisak je sastavni deo ovog posla. Svaka sledeća borba važnija je od prethodne. U timskim sportovima jedan poraz ne mora mnogo da vas unazadi, ali u pojedinačnim sportovima može da bude poguban – objasnio je Vajt.

Prema njegovim rečima, pravi ispit za mlade boksere nije samo fizička spremnost ili tehničko umeće, već i sposobnost da se izbore sa sve većim očekivanjima.

– Pritisak će uvek postojati. Želimo da proverimo ne samo fizičke sposobnosti i talenat ovih momaka, već i da li umeju da se nose sa njim – zaključio je Vajt.

Vanhauteru će tako predstojeći meč protiv Balaža biti prilika da nastavi pobednički niz, ali i da pokaže da je spreman za mnogo veću scenu i borbe koje bi mogle da ga približe samom vrhu svetske teške kategorije.