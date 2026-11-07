Bruka! Tajrik DŽons imao ispad protiv Zvezde, odmah reagovao trener Olimpijakosa (VIDEO)

Pobeda Crvene zvezde nad Olimpijakosom donela je i jednu zanimljivu situaciju na drugoj strani terena. U centru pažnje našao se Tajrik Džons, koji je tokom utakmice imao žestoku reakciju na primedbu trenera Jorgosa Barcokasa.

Foto: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Incident se dogodio u drugoj četvrtini, nakon što je centar grčkog tima izgubio loptu, što je Kristijan Koloko kaznio snažnim zakucavanjem. Barcokas očigledno nije bio zadovoljan reakcijom svog igrača, pa mu je uputio primedbu sa klupe.

Džonsu se to nije dopalo. Odmah je burno reagovao, počeo da se udara u grudi i glasno odgovara treneru, ne skrivajući nezadovoljstvo. Barcokas nije želeo da produžava raspravu, već je zatražio izmenu, nakon čega se Tajrik ubrzo preselio na klupu.

Ovo nije prvi put da se Džons nalazi u centru pažnje zbog ponašanja na terenu. Pre gotovo godinu dana napustio je Partizan posle problema u odnosima sa navijačima i nesportskog ponašanja, a sada je ponovo pokazao temperament u trenutku kada se njegov tim mučio protiv crveno-belih.

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas posle utakmice čestitao je Crvenoj zvezdi na trijumfu, ali nije tražio opravdanja za neuspeh svog tima.

— Pre svega bih želeo da čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi. Još jednom želim da kažem da sam zahvalan navijačima našeg tima na podršci. Sa naše strane nema opravdanja za poraz, nismo zaslužili da danas pobedimo. Ipak, imali smo priliku da se vratimo u igru i da sa 20 poena razlike stignemo do toga da nam nedostaje samo jedan posed — poručio je Barcokas.