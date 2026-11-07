ŠTA SE ZA ZADUŠNICE NOSI NA GROBLJE I GDE SVI GREŠE: Danas su Mitrovske zadušnice, a ovo su običaji

MITROVSKE zadušnice prate običaji koji se razlikuju širom Srbije. Otkrivamo šta sve treba da znate pre odlaska na groblje

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Mitrovske ili jesenje zadušnice obeležavamo danas, dan uoči Mitrovdana. Toga dana vernici se posebno sećaju svojih preminulih, pale sveće za pokoj njihovih duša i odlaze na groblja kako bi uredili grobove i pomolili se za svoje najmilije.

Kao i pred svake zadušnice, brojna pitanja ponavljaju se iz godine u godinu. Da li na groblje obavezno treba poneti kafu? Da li treba ostaviti omiljeno jelo pokojnika? Do koliko sati je dozvoljeno otići na groblje i šta ako neko ne može da stigne pre podne? Donosimo vam odgovore na sva ova pitanja, ali i savet sveštnika koji

Da li se nosi kafa na groblje

Jedno od najčešćih pitanja jeste da li je na Mitrovske zadušnice potrebno poneti kafu, sokove i hranu koju je pokojnik voleo. U mnogim delovima Srbije postoji običaj da se na grob donese kafa, omiljeni slatkiš, kolači, pita ili neko drugo jelo koje je preminuli voleo za života. Kafa se najčešće nosi iz ljubavi i želje da se sačuva uspomena na svakodnevne navike pokojnika

Koliko i koja hrana se nose na groblje

Neke porodice pripremaju i bogatije posluženje, dok se u drugim krajevima na groblje nose samo osnovni prilozi. Prema narodnom običaju, hrana se deli sa rodbinom, prijateljima i drugim ljudima koji tog dana obilaze grobove. Kada se nekome ponudi posluženje, često se kaže: „Za pokoj duše“, a odgovor je: „Bog da mu dušu prosti“.

Nije neophodno pripremati velike količine hrane. Suština ovog dana nije u tome koliko ćemo hrane doneti, već u molitvi, sećanju i dobrim delima.

Do koliko sati treba izaći na groblje

Među narodnim verovanjima koja se prenose generacijama jeste i ono da na Zadušnice na groblje mora da se ode rano ujutru, odnosno pre podne. Međutim, prema crkvenom učenju, ne postoji pravilo da se grob mora obići do 12 sati ili do nekog drugog tačno određenog vremena. Vernici uglavnom najpre odlaze na jutarnju liturgiju i parastos, a zatim posećuju groblje. Dakle, ukoliko zbog posla, udaljenosti ili drugih obaveza ne možete da stignete ujutru, nema razloga za strah. Mnogo je važnije da se pokojnika setite u molitvi nego da se opterećujete satnicom.

Da li je greh ako ne odete na groblje

Mnogi ljudi osećaju grižu savesti ako zbog bolesti, udaljenosti ili drugih obaveza ne mogu da posete grobove svojih najmilijih. Ipak, odlazak na groblje nije jedini način da se obeleže Zadušnice. Oni koji ne mogu da stignu mogu otići u crkvu, zapaliti sveću i predati imena pokojnika za pomen. Dakle, ukoliko zbog posla, udaljenosti ili drugih obaveza ne možete da stignete ujutru, nema razloga za strah. Mnogo je važnije da se pokojnika setite u molitvi nego da se opterećujete satnicom.

Poruka sveštenika: Suština je u molitvi

Sveštenici često podsećaju da je suština Zadušnica u molitvi za pokojne, a ne u hrani i piću koji se donose na groblje. Zato je najvažnije da na Mitrovske zadušnice odemo u crkvu, pomolimo se za svoje najmilije, zapalimo sveću i setimo ih se sa ljubavlju. Nije važno koliko smo hrane poneli, koliko smo se zadržali na groblju niti da li smo stigli pre podne.

Najveći smisao ovog dana jeste da sećanje na one koje smo izgubili ne prestane, a molitva i dobro delo ostanu način da ih čuvamo od zaborava.

(Mame.rs)