Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Nikole Jokića i Denvera protiv Indijane
Košarkaši Denver Nagetsa, predvođeni Nikolom Jokićem, nisu otvorili novu sezonu NBA lige na način kojem su se nadali njihovi navijači. Srpski centar pruža dobre partije, ali njegovi brojevi su nešto slabiji u odnosu na standard na koji je javnost navikla. Trenutno u proseku beleži nešto više od 22 poena, 11 skokova i 7,5 asistencija po utakmici.
Jokić je u prethodnom periodu imao i određene zamerke na račun navijača i njihovog zviždanja, dok Denver za sada ima učinak od četiri pobede i tri poraza.
Nova prilika za trijumf očekuje ih večeras od 23 časa, kada će u Meksiku odmeriti snage sa ekipom Indijane.
Ni Pejsersi nisu najbolje otvorili sezonu. Odigrali su devet utakmica i upisali tri pobede uz šest poraza, pa će Denver imati priliku da popravi svoj učinak. Za Jokića će to biti i šansa da nastavi seriju odličnih individualnih izdanja koju je započeo protiv Toronta, kada je zabeležio tripl-dabl sa 32 poena, 11 asistencija i 10 skokova.
Utakmica između Denvera i Indijane biće dostupna ljubiteljima košarke širom Srbije, pošto je obezbeđen direktan prenos na kanalu Arena Sport 1 Premium.
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