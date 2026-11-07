Lebron DŽejms i Embid nikada lošiji! Velika bruka Filadelfije protiv Klivlenda (VIDEO)
Košarkaši Klivlenda priredili su pravu demonstraciju sile protiv Filadelfije, slavivši sa ubedljivih 119:95. Gosti nisu imali rešenje za raspoloženog domaćina, a posebno zabrinjava učinak njihovih najvećih zvezda, koje su potpuno podbacile.
Koliko je Filadelfija bila daleko od svog prepoznatljivog nivoa najbolje pokazuje učinak Lebrona Džejmsa i Džoela Embida. Obojica su meč završila sa svega šest poena. Džejms je šutirao 3/11 iz igre, dok je Embid za 25 minuta na parketu promašio svih devet šuteva i do svog skromnog učinka stigao isključivo sa linije slobodnih bacanja.
Klivlend je od prvog minuta pokazao da želi da kontroliše utakmicu. Serijom na samom početku stekao je prednost od 15:2, a prvu četvrtinu okončao sa plus 11 (33:22), posle pogotka Tomasa Brajanta.
Gosti su u nastavku uspeli da pronađu nešto bolji ritam i smanje zaostatak. Evan Mobli je uspešno zaustavljao Embida, ali su Džejlen Braun i Vi Džej Edžkomb pokušavali da održe Filadelfiju u igri. Zakucavanje Edžkomba donelo je približavanje na šest poena razlike (49:43), a na pauzu se otišlo rezultatom 62:54 za domaćina.
Pravi odgovor gostiju usledio je početkom drugog poluvremena. Poeni Džejmsa približili su Filadelfiju na samo dva poena zaostatka (67:65), ali se ispostavilo da je to bio njen poslednji ozbiljan pokušaj povratka.
Usledio je period potpune dominacije Kavalirsa. Domaći su napravili seriju 26:9, a Donovan Mičel je trojkom stavio tačku na nalet svog tima i praktično otklonio svaku dilemu oko pobednika.
Poslednja četvrtina bila je samo formalnost. Klivlend je nastavio da uvećava prednost, koja je u jednom trenutku dostigla i maksimalnih 25 poena (117:92), pre nego što je meč okončan rezultatom 119:95.
Mičel je sa 23 poena predvodio Klivlend, dok je Evan Mobli dodao 22. U redovima Filadelfije najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 20 poena, ali njegov učinak nije bio dovoljan da ublaži bledo izdanje tima. Džejms i Embid ostali su na ukupno 12 poena, što je najbolja slika večeri za zaborav u taboru gostiju.
Preporučujemo
Dončić pokorio NBA ligu! Lejkersima drama, a Luka je zaista nezaustavljiv (VIDEO)
07. 11. 2026. u 08:18
Rajaković i Toronto napravili senzaciju! Reptorsi se vratili iz velikog minusa
07. 11. 2026. u 07:39
Evo gde možete da gledate TV prenos FNC 35 događaja u Podgorici
07. 11. 2026. u 07:21
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Nikole Jokića i Denvera protiv Indijane
07. 11. 2026. u 07:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."
Trener Crvene zvezde govorio je za medije na pres konferenciji posle pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom posle preokreta rezultatom 2:1 (0:0).
05. 11. 2026. u 21:52
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)