Lebron DŽejms i Embid nikada lošiji! Velika bruka Filadelfije protiv Klivlenda (VIDEO)

Košarkaši Klivlenda priredili su pravu demonstraciju sile protiv Filadelfije, slavivši sa ubedljivih 119:95. Gosti nisu imali rešenje za raspoloženog domaćina, a posebno zabrinjava učinak njihovih najvećih zvezda, koje su potpuno podbacile.

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Koliko je Filadelfija bila daleko od svog prepoznatljivog nivoa najbolje pokazuje učinak Lebrona Džejmsa i Džoela Embida. Obojica su meč završila sa svega šest poena. Džejms je šutirao 3/11 iz igre, dok je Embid za 25 minuta na parketu promašio svih devet šuteva i do svog skromnog učinka stigao isključivo sa linije slobodnih bacanja.

Klivlend je od prvog minuta pokazao da želi da kontroliše utakmicu. Serijom na samom početku stekao je prednost od 15:2, a prvu četvrtinu okončao sa plus 11 (33:22), posle pogotka Tomasa Brajanta.

Gosti su u nastavku uspeli da pronađu nešto bolji ritam i smanje zaostatak. Evan Mobli je uspešno zaustavljao Embida, ali su Džejlen Braun i Vi Džej Edžkomb pokušavali da održe Filadelfiju u igri. Zakucavanje Edžkomba donelo je približavanje na šest poena razlike (49:43), a na pauzu se otišlo rezultatom 62:54 za domaćina.

Pravi odgovor gostiju usledio je početkom drugog poluvremena. Poeni Džejmsa približili su Filadelfiju na samo dva poena zaostatka (67:65), ali se ispostavilo da je to bio njen poslednji ozbiljan pokušaj povratka.

Usledio je period potpune dominacije Kavalirsa. Domaći su napravili seriju 26:9, a Donovan Mičel je trojkom stavio tačku na nalet svog tima i praktično otklonio svaku dilemu oko pobednika.

Poslednja četvrtina bila je samo formalnost. Klivlend je nastavio da uvećava prednost, koja je u jednom trenutku dostigla i maksimalnih 25 poena (117:92), pre nego što je meč okončan rezultatom 119:95.

Mičel je sa 23 poena predvodio Klivlend, dok je Evan Mobli dodao 22. U redovima Filadelfije najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 20 poena, ali njegov učinak nije bio dovoljan da ublaži bledo izdanje tima. Džejms i Embid ostali su na ukupno 12 poena, što je najbolja slika večeri za zaborav u taboru gostiju.