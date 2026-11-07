Košarka

Rajaković i Toronto napravili senzaciju! Reptorsi se vratili iz velikog minusa

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 11. 2026. u 07:39

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Košarkaši Toronto Reptorsa nastavili su da podižu formu i stigli do petog trijumfa u sezoni. Tim koji sa klupe predvodi Darko Rajaković slavio je na gostovanju Milvokiju rezultatom 121:107, iako je tokom utakmice bio u zaostatku od čak 15 poena.

Рајаковић и Торонто направили сензацију! Репторси се вратили из великог минуса

FOTO: Tanjug/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Za Bakse je ovo bio još jedan težak udarac. Milvoki je upisao osmi poraz u prvih devet utakmica, čime je izjednačio najlošiji početak sezone u poslednje 33 godine.

Do velikog preokreta Toronto je stigao uprkos značajnim kadrovskim problemima. U sastavu nije bilo Kavaja Lenarda, Skotija Barnsa i Imanuela Kviklija, ali su igrači iz drugog plana iskoristili priliku i odigrali ključnu ulogu u trijumfu.

Milvoki je od starta delovao sigurnije. Domaćin je već u prvoj četvrtini imao dvocifrenu prednost, a dobru igru nastavio je i u drugom periodu. Minut pre velikog odmora, posle poena Tajlera Hira, Baksi su pobegli na maksimalnih 60:45 i delovalo je da kontrolišu dešavanja na parketu.

Međutim, nastavak je doneo potpuno drugačiju sliku. Toronto je postepeno topio prednost rivala, a posebno se istakao Alajah Martin, koji je odigrao partiju života. Igrač koji u prethodnih 30 nastupa u NBA ligi nijednom nije postigao dvocifren broj poena, ovoga puta je ubacio čak 27, uz gotovo savršen šut iz igre – devet pogodaka iz 11 pokušaja.

Reptorsi su do kraja treće četvrtine preokrenuli rezultat, a u poslednjih 12 minuta definitivno slomili otpor domaćina. Završnu deonicu dobili su sa 32:20 i tako stigli do ubedljivog trijumfa.

Martin je utakmicu okončao sa 27 poena, isto koliko je ubacio i Ar-Džej Beret. Značajan doprinos dali su i Džejkob Poltl i Kolin Mari-Bojls sa po 19 poena, dok je Šid dodao deset uz zapaženu organizaciju igre.

Na drugoj strani, Tajler Hiro bio je najefikasniji sa 23 poena i deset asistencija, dok je Brajden Buris zabeležio 21 poen i 11 skokova.

NBA REZULTATI – PETAK NA SUBOTU

Atlanta – Vašington 139:132  
Šarlot – Boston 80:119  
Klivlend – Filadelfija 95:119  
Dalas – Juta 112:110  
Memfis – Oklahoma Siti 97:128  
Milvoki – Toronto 107:121  
Nju Orleans – Minesota 109:115  
Sakramento – San Antonio 108:124  
LA Lejkers – Portland 124:118

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