Evo gde možete da gledate TV prenos FNC 35 događaja u Podgorici

Ljubitelje MMA sporta očekuje još jedno spektakularno veče u organizaciji FNC-a. Ovoga puta najbolji borci regiona okupiće se u Podgorici, gde će biti održan događaj FNC 35, uz nekoliko izuzetno zanimljivih duela.

FOTO: Printskrin/Instagram/FNC_MMA

U centru pažnje biće borba za šampionski pojas u bantam kategoriji između Miljana Zdravkovića i Hoakina Vargasa. Da nas očekuje vatreno veče, nagovestilo je već zvanično merenje, na kojem nije nedostajalo tenzije, varnica i provokacija.

Ipak, nisu svi borci uspeli da ispune uslove za nastup. Dalibor Dragojević pao je na vagi za čak 1,5 kilograma, a pošto nije uspeo da postigne dogovor sa protivnikom, njihov meč je otkazan.

Ostale borbe ostaju na programu, a publika u Podgorici imaće priliku da uživa u bogatom MMA programu.

Posebnu pažnju privlači i debi Radeta Opačića u FNC-u. On će se u jednom od najzanimljivijih duela večeri sastati sa Aleksandrom Soldatkinom, pa se s velikim interesovanjem očekuje njegov prvi nastup u ovoj organizaciji.

Događaj FNC 35 moći će da se prati putem platforme VOYO u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, dok će gledaoci iz ostalih zemalja prenos moći da prate putem FNC PPV platforme.