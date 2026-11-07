Evo gde možete da gledate TV prenos FNC 35 događaja u Podgorici
Ljubitelje MMA sporta očekuje još jedno spektakularno veče u organizaciji FNC-a. Ovoga puta najbolji borci regiona okupiće se u Podgorici, gde će biti održan događaj FNC 35, uz nekoliko izuzetno zanimljivih duela.
U centru pažnje biće borba za šampionski pojas u bantam kategoriji između Miljana Zdravkovića i Hoakina Vargasa. Da nas očekuje vatreno veče, nagovestilo je već zvanično merenje, na kojem nije nedostajalo tenzije, varnica i provokacija.
Ipak, nisu svi borci uspeli da ispune uslove za nastup. Dalibor Dragojević pao je na vagi za čak 1,5 kilograma, a pošto nije uspeo da postigne dogovor sa protivnikom, njihov meč je otkazan.
Ostale borbe ostaju na programu, a publika u Podgorici imaće priliku da uživa u bogatom MMA programu.
Posebnu pažnju privlači i debi Radeta Opačića u FNC-u. On će se u jednom od najzanimljivijih duela večeri sastati sa Aleksandrom Soldatkinom, pa se s velikim interesovanjem očekuje njegov prvi nastup u ovoj organizaciji.
Događaj FNC 35 moći će da se prati putem platforme VOYO u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, dok će gledaoci iz ostalih zemalja prenos moći da prate putem FNC PPV platforme.
Preporučujemo
Junak Partizana protiv Makabija: Svi smo prihvatili svoje uloge i pokazali kako se pobeđuje (VIDEO)
06. 11. 2026. u 23:00 >> 23:50
UMALO SENZACIJA U PARIZU! Alkaraz preokretom ostavio Amerikanca bez Završnog Mastersa!
06. 11. 2026. u 23:34
Penjaroja posle Makabija: "Svi misle da igramo dobro tek kada Karlik da 25 poena..."
06. 11. 2026. u 23:24
Navaro utišao Atinu, pa progovorio o plejofu: "Rano je..."
06. 11. 2026. u 23:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."
Trener Crvene zvezde govorio je za medije na pres konferenciji posle pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom posle preokreta rezultatom 2:1 (0:0).
05. 11. 2026. u 21:52
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)