TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Fejenord „pali“ iz treće

* Groningen za otpis

Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

SUBOTA,

Fortuna - Telstar GG

Den Hag - Sparta 1X

Ekscelzior - G. A. Igls GG&3+

NEDELjA,

HERENVEN - FEJENORD 2

Tvente - Ajaks 0-2

AZ ALKMAR - GRONINGEN 1

Kambur - PSV 2

Utreht - NEC GG

Fejenord je u krizi, dva kola je u domaćem prvenstvu vezao bez trijumfa. Treći pokušaj, na gostovanju Herenvena, lider ne sme da prokocka, već da se trgne i upiše tri važna boda u trci sa Ajaksom i PSV Ajndhovenom.

Alkmara igra dobro, što rezultatima nije uspeo da prikaže u prethodnim okršajima sa znatno kvalitetnijim Ajaksom i Tventeom. Sa Groningemom će biti druga priča.