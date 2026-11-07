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TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Fejenord „pali“ iz treće

Žarko Urošević

07. 11. 2026. u 09:00

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* Groningen za otpis

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ХОЛАНДИЈА 1: Фејенорд „пали“ из треће

Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

SUBOTA, 

Fortuna - Telstar GG

Den Hag - Sparta 1X

Ekscelzior - G. A. Igls GG&3+

NEDELjA, 

HERENVEN - FEJENORD 2

Tvente - Ajaks 0-2

AZ ALKMAR - GRONINGEN 1

Kambur - PSV 2

Utreht - NEC GG

Fejenord je u krizi, dva kola je u domaćem prvenstvu vezao bez trijumfa. Treći pokušaj, na gostovanju Herenvena, lider ne sme da prokocka, već da se trgne i upiše tri važna boda u trci sa Ajaksom i PSV Ajndhovenom.

Alkmara igra dobro, što rezultatima nije uspeo da prikaže u prethodnim okršajima sa znatno kvalitetnijim Ajaksom i Tventeom. Sa Groningemom će biti druga priča.

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