TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Fejenord „pali“ iz treće
* Groningen za otpis
SUBOTA,
Fortuna - Telstar GG
Den Hag - Sparta 1X
Ekscelzior - G. A. Igls GG&3+
NEDELjA,
HERENVEN - FEJENORD 2
Tvente - Ajaks 0-2
AZ ALKMAR - GRONINGEN 1
Kambur - PSV 2
Utreht - NEC GG
Fejenord je u krizi, dva kola je u domaćem prvenstvu vezao bez trijumfa. Treći pokušaj, na gostovanju Herenvena, lider ne sme da prokocka, već da se trgne i upiše tri važna boda u trci sa Ajaksom i PSV Ajndhovenom.
Alkmara igra dobro, što rezultatima nije uspeo da prikaže u prethodnim okršajima sa znatno kvalitetnijim Ajaksom i Tventeom. Sa Groningemom će biti druga priča.
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