Ekonomija

VLADA PRODUŽILA SMANJENJE AKCIZA NA GORIVO: Odluka važi do 15. novembra

Б. Р.

06. 11. 2026. u 12:16

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VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 15. novembra, rečeno je u Ministarstvu finansija.

ВЛАДА ПРОДУЖИЛА СМАЊЕЊЕ АКЦИЗА НА ГОРИВО: Одлука важи до 15. новембра

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Prethodna odluka važila je do nedelje, 8. novembra.

Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.

(Tanjug)

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