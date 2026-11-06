VLADA PRODUŽILA SMANJENJE AKCIZA NA GORIVO: Odluka važi do 15. novembra

GRAĐANI Srbije mogu istovremeno da otplaćuju više kredita, bez obzira na to da li je reč o stambenim ili gotovinskim pozajmicama. Iako mnogi veruju da postoji ograničenje broja kredita koje jedna osoba može da ima, zakon ne propisuje takav maksimum. Međutim, to ne znači da će banka automatski odobriti svako novo zaduženje.