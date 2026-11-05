Vildoza predviđa dobar novembar za Partizan: "Svaka utakmica je važna, ovde smo da pobeđujemo..."
Doživeli smo nekoliko loših poraza, moramo da se vratimo na pravi put, izjavio je danas u Beogradu košarkaš Partizana Luka Vildoza uoči utakmice protiv Makabija u Evroligi.
Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.45 časova u Beogradskoj areni ekipu Makabija u desetom kolu Evrolige. Partizan se nalazi na 12. mestu na tabeli sa četiri pobede i pet poraza, dok je Makabi na 17. poziciji sa skorom 2/7.
- Mislim da je najvažnije da nastavimo da gradimo našu igru i napredujemo kao tim. Imamo još neke stvari koje moramo da popravimo, posebno kada je reč o tome da svih 40 minuta igramo na istom nivou. Zato se ovde ne radi o Makabiju, nego o nama, o tome da nametnemo igru kakvu želimo i da sutra dođemo do pobede - rekao je Vildoza na konferenciji za medije.
Košarkaš Partizana je naveo da je velika konkurencija dobra za tim.
- Posebno na treninzima, jer te tera da budeš bolji i da napreduješ. Kroz takvu konkurenciju možeš i bolje da upoznaš karakter svojih saigrača. Ali istovremeno, svi smo ovde zbog jedne stvari, a to je da pobeđujemo. Zato to ne gledam kao međusobno takmičenje. Nadam se da ćemo sutra svi odigrati dobro - istakao je Vildoza.
Košarkaši Partizana će naredna četiri meča u Evroligi odigrati u Beogradu.
- Mislim da ćemo tokom novembra biti ovde i sigurno je dobra stvar što ćemo biti kod kuće, sa porodicama, i što ćemo imati priliku da se još bolje povežemo kao tim. Ali istovremeno, svaka utakmica je važna. Evroliga je teška, bez obzira na to da li igraš kod kuće ili u gostima. Nadam se da ćemo ostvariti što više pobeda, ali moramo da idemo utakmicu po utakmicu - naveo je argentinski košarkaš.
Vildoza je istakao da Partizan mora svih 40 minuta da igra na istom nivou.
- Nismo igrali dobro tri ili četiri minuta protiv Fenerbahčea, pa tri ili četiri minuta protiv Asvela, i protivnici su to iskoristili. Nadam se da ćemo uspeti da popravimo te stvari i da ćemo da budemo bolji. Moramo nekako da rešimo taj problem i vratimo se pobedama - istakao je Vildoza.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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