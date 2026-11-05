"RUŠE BIA, GUBIMO VOJNU NEUTRALNOST" Lider opozicije upozorio javnost i buduću vlast o izazovima

PLANOVI stranaca su da se BIA podeli u tri dela, a sve kako bi to služilo interesima jedne velike strane službe.

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Polako ali sigurno ćemo da gubimo i vojnu neutralnost i da idemo ka NATO - upozorio je juče lider opozicije Aleksandar Vučić, a potom javno upitao predstavnike "Studentske liste":



Vučić je kazao i da su planovi i najavljene reforme "Studentske liste" opasni po državu i da bi, zbog pogrešnih odluka, poslodavci stranih zemalja i velike kompanije mogle da odustanu od poslovanja u Srbiji.

- Oni vam kažu "uvešćemo četvorodnevnu radnu nedelju", sedam sati dnevno, četiri dana, da radimo samo 28 sati. I ja vas pitam, a ko od poslodavaca, srpskih, stranih, može tako da opstane? Ko će to da prihvati? Kako ćemo da živimo? Od čega ćemo da isplaćujemo penzije? Od čega ćemo da isplaćujemo bilo šta.

Nikad neće završiti "Ekspo" VUČIĆ je istakao da nova vlast ne može da ponudi ni nove puteve, pruge, naučno-tehnološke parkove, kao što ne mogu da ponude ni učešće na "Ekspu".

- Mi bismo knap završili, oni ga nikada neće završiti. I nećemo ga ni imati. Nećemo ga ni imati jer su apsolutno nesposobni da bilo šta urade.

Istakao je da će nova vlast da nametne nove forme i procedure koje će blokirati projekte jer niko neće smeti ništa da potpiše i naveo da građani moraju da budu svesni, ukoliko ne bude izgradnje u zemlji, nema ni daljeg razvoja i napretka.

- Na takav način nama pada stopa rasta, i tada će rast plata i penzija biti daleko niži nego što bi inače bio, i to će sve biti posledice neodgovorne politike.



- To je najveći poslodavac na jugu Srbije u ovom trenutku i lično sam učestvovao u njihovom dovođenju. Jedan fantastičan turski investitor čiji auto-delovi su završavali od BMV do "Mercedesa", "Audija"... To znači da će uskoro biti 700 ljudi manje zaposleno. Plašim se da ne budu svih gotovo 2.500 manje zaposlenih. Kada je "Geoks" otišao oni su nam pomogli. Želim da verujem da će neko da se pozabavi time.

Kazao je i da je "Dreksl Majer" u Zrenjaninu već doneo odluku da napusti Srbiju:

- Dakle, to je 1.150 zaposlenih manje. Japanski "Jazaki" otpušta 10 odsto ljudi, to je još 250 radnika manje. Mnoge naše firme koje su reketirane, otpuštaće stotine i hiljade ljudi.

Zamolio je predstavnike nove vlasti da razgovaraju o važnim stvarima, među kojima je i Železara Smederevo, kako bi se spasla ekonomija zemlje.

- Molim vas, nobelovci i revolucionari, razgovarajte sa predstavnicima Železare. Probajte da razgovarate, da ih zamolite da ostanu u Srbiji još nekoliko godina, da možemo to i ekonomski da preživimo i da imamo dobru stopu rasta. U protivnom, bićemo u katastrofi.