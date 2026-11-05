ŠOK NA MARAKANI! Inter Eskaldes je poveo protiv Crvene zvezde! (VIDEO)

Neočekivano vođstvo gostiju na stadionu "Rajko Mitić"!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Momci iz Andore stigli su do prednosti nakon brze akcije po desnoj strani. Mauricio Poćetino uputio je oštru loptu u kazneni prostor, a na drugoj stativi se najbolje snašao Borha Areljano, koji je ostao potpuno sam i mirno poslao loptu pod prečku za 0:1.

Odbrana Crvene zvezde je loše reagovala u ovoj situaciji, a posebno Lukasen, koji nije ispratio kretanje protivničkog fudbalera. Areljano je to iskoristio i kaznio lošu reakciju crveno-belih, pa je Inter Eskaldes poveo na Marakani!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.