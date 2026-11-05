Fudbal

ŠOK NA MARAKANI! Inter Eskaldes je poveo protiv Crvene zvezde! (VIDEO)

В.М.

05. 11. 2026. u 20:17

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ШОК НА МАРАКАНИ! Интер Ескалдес је повео против Црвене звезде! (ВИДЕО)

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Momci iz Andore stigli su do prednosti nakon brze akcije po desnoj strani. Mauricio Poćetino uputio je oštru loptu u kazneni prostor, a na drugoj stativi se najbolje snašao Borha Areljano, koji je ostao potpuno sam i mirno poslao loptu pod prečku za 0:1.

Odbrana Crvene zvezde je loše reagovala u ovoj situaciji, a posebno Lukasen, koji nije ispratio kretanje protivničkog fudbalera. Areljano je to iskoristio i kaznio lošu reakciju crveno-belih, pa je Inter Eskaldes poveo na Marakani!

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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